Veľká predpoveď počasia na NOVEMBER: Kedy sa objaví sneh a poriadna zima? Prvé predikcie modelov!

Posledné mesiace a dni boli na mnohých miestach teplotne mimoriadne nadpriemerné. V mesiaci október dokonca meteorológovia zaznamenali výskyt tropickej noci, čo je na tento mesiac nezvyčajné, informuje imeteo.sk. Nadpriemerne teplé počasie však odborníci zaznamenali na celom území Slovenska.

Čo nás však čaká v mesiaci november? Meteorológovia prišli s prvými výsledkami modelov a predpoveďou na nadchádzajúci mesiac. Ten by mal mať podľa numerického modelu ECMWF podobný charakter ako sme boli zvyknutí z uplynulých dní. Spôsobuje ho striedanie teplejšieho prúdenia vzduchu s chladnejším priamo nad naším územím.

Tlakové níže nad Alpami a Jadranom sa budú ešte prehlbovať a postupne zasiahnu aj Slovensko. Prinesú množstvo zrážok a veterné počasie. Najintenzívnejšie zmeny by sme mohli pocítiť v prvej novembrovej dekáde. November by tak mal byť zrážkovo nadpriemerným mesiacom, no teplota sa na jednotlivých miestach v Európe bude líšiť. Západná Európa bude teplotne podpriemerná prvú polovicu mesiaca, no naopak východná Európa bude ovplyvnená teplejším, juhozápadným prúdením.

❄️☃️ Nad USA sa vylial arktický vzduch a ten prinesie v najbližších dňoch aj sneženie. Zima tam začína. V Európe bude... Posted by Meteo Slovensko on Sunday, October 29, 2023

Počasie na Slovensku by tak v novembri malo byť búrlivé, veterné, zrážkovo nadpriemerné a prvá polovica mesiaca by mala byť mimoriadne teplá. Snehu sa však s veľkou pravdepodobnosťou v novembri ešte nedočkáme. V nižších polohách by sa sneh mohol objaviť až v druhej polovici mesiaca, no pravdepodobnosť je iba 30 %. Istota snehových zrážok bude zrejme iba na horách.

Z aktuálnych predpovedí numerických modelov sa zdá, že snehové zrážky by do nížin mohli zavítať až na prelome mesiacov novembra a decembra, kedy sa priemerná denná teplota bude viac približovať k dlhodobému priemeru. Súvisieť to bude s príchodom chladnejšieho vzduchu a klesajúcou teplotou. November tak zrejme bude nadpriemerne teplý a skutočná zima nás čaká oveľa neskôr.