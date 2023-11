Koniec bezplatnému bežkovaniu na Štrbskom Plese: Odteraz musia bežkári siahnuť hlbšie do vrecka!

(Zdroj: TASR - Roman Hanc)

V bežeckom areáli na Štrbskom Plese sa rozhodli bezplatné využívanie trasy vymeniť za poplatok, ktorý by mal podľa správcu garantovať profesionálnu kvalitu. Minulý rok bol tento zámer ešte len v plienkach, no tento rok už bežecký areál Snow na Štrbskom Plese bude stáť 5 eur na osobu, informuje správca bežeckého areálu na Štrbskom Plese Peter Mosný.

„Denne je to päť eur na osobu, potom je to 70 eur a 150 eur na celú sezónu. Nie je to nejako likvidačné,“ uviedol pre RTVS. Poplatky budú využité na faktúry za elektrinu, zasnežovanie, ale aj úpravu tratí, naftu a opravy ratrakov. Obec Štrba už vysoké poplatky, ktoré vychádzajú až na 240 tisíc eur už nekáže platiť z vlastného.

Informáciu potvrdil aj starosta obce Štrba Štefan Bieľak. „Štrbské Pleso bolo možno jedno z posledných stredísk takej kvality v porovnaní s inými v zahraničí, ktoré ešte nemalo spoplatnené trate. Je to teda nevyhnutnosť, aby sme vedeli garantovať to, na čo sú ľudia zvyknutí,“ uviedol. Prvé bežkovanie by mohlo byť skutočnosťou už začiatkom decembra a sezóna potrvá až do Veľkej noci. Na sťažnosti od ľudí sú už pripravení, no keďže poplatok je podľa ich slov iba symbolický, dúfajú, že tak pokryjú aspoň štvrtinu nákladov na údržbu bežeckých tratí.