Na týchto miestach hrozí poľadovica: MAPA Snehové jazyky, záveje a vietor, zima dorazila v plnej sile!

Výstraha pred poľadovicou takmer na celom území Slovenska (Zdroj: SHMÚ.sk)

Aktualizované 16:30 SHMÚ už vydal výstrahu pred poľadovicou na takmer celom území Slovenskej republiky. Mimoriadne opatrní by mali byť najmä vodiči na cestách. Hrozia snehové záveje, jazyky ale situáciu na cestách bude komplikovať aj silný vietor.

Mapa, na ktorých miestach hrozí poľadovica

Na horách v týchto dňoch už naozaj zavládla tuhá zima. Svedčia o tom aj dva výjazdy horskej záchrannej služby a varovanie turistom, aby sa na horské chodníky lepšie pripravili. Situáciu na horách komplikuje aj búrlivý vietor, ktorý od výšky cca 900 metrov hrozí aj dnešný deň. SHMÚ dokonca vydal výstrahy pred silným vetrom v Trnavskom a Bratislavskom kraji, ale aj v okresoch Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Poprad, Kežmarok, Brezno, Rožňava, Košice mesto a Košice okolie, Prešov, Vranov nad Topľou, Trebišov a Michalovce, ktorý hrozí dnes do 16:00 hod, pre okresy na východe Slovenska platí do 20.00 h. Snehové zrážky však podľa predpovedí majú v nedeľu zavítať aj do nižších polôh spolu s príchodom mimoriadne chladného vzduchu a nočných mrazov. Prvý sneh by sa dokonca mohol objaviť aj v okolí Bratislavy, informuje imeteo.sk.

V nížinách môže spadnúť až 10 centimetrov čerstvého snehu

Tlaková výš nad alpskou oblasťou a Nemeckom a chladný vzduch z Ruska prinesie zmenu počasia nielen na naše územie, ale aj na Pobaltie a do východného a južného Poľska. Teploty budú podpriemerné a na severe Slovenska bude prevládať celodenný mráz. Na zvyšku územia budú dnes prevládať teploty od +3 do +8 stupňov Celzia a nočné teploty klesnú pod nulu celoplošne. Výbežok vysokého tlaku spôsobí, že nočné teploty klesnú k -1 až -7 stupňov Celzia. Od 500 metrov nad morom očakávajú meteorológovia čerstvú nádielku snehu do 14 cm, v nížinách to môže byť pokojne aj 10 centimetrov.

Vieme, ktoré obce a mestá sa ocitnú pod snehom

Snehová prikrývka sa môže objaviť v mestách a obciach na Záhorí, ale aj v Podunajskej nížine. Nebezpečná situácia na cestách môže nastať najmä východne od Trnavy a Piešťan, kde pretrvávajúci dážď a teploty pod nulou spôsobia poľadovicu na cestách. Hoci v okolí Trnavy má prevládať najmä dážď, v Novom Meste nad Váhom už budú naopak snehové zrážky. Snehová prikrývka sa s príchodom teplého frontu ale dlho neudrží, zrážky sa v nižších polohách zmenia cez mrznúce do kvapalného skupenstva. Mimoriadne obozretní by mali byť najmä vodiči, pretože s poľadovicou a silným vetrom hrozia aj snehové jazyky. Pred snehovými jazykmi a závejmi varuje SHMÚ v celom Žilinskom kraji, okresoch Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa, Banská Bystrica a Brezno. Platnosť výstrahy je do 18.00 h. "Najmä v polohách nad približne 600 metrov sa očakáva tvorba snehových jazykov. Predstavuje to potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," uviedli meteorológovia.