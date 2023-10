Taraba prehovoril, ako je to s nomináciou Huliaka: V hre je nový kandidát! Prekvapuje vás toto meno?

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Vlado Anjel )

BRATISLAVA - SNS nebude blokovať vymenovanie vlády. V prípade, že by bolo potrebné zmeniť nomináciu na post šéfa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, existujú viaceré alternatívy. V hre je aj nový kandidát či výmena rezortov v rámci koalície. Vyplýva to z vyjadrenia zvoleného poslanca parlamentu za SNS Tomáša Tarabu v diskusnej relácii televízie Markíza Na telo. Rozhodnutie prezidentky SR Zuzany Čaputovej nevymenovať Rudolfa Huliaka za ministra životného prostredia víta zvolená poslankyňa Národnej rady (NR) SR Mária Kolíková (SaS).

Taraba odkryl škandalózne míňanie peňazí na ministerstvách: Tisíce eur tečú dohodárom! (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

"Jeden plán je, že SNS bude musieť vymeniť nominanta," skonštatoval Taraba. Nevylučuje, že sa bude diskutovať aj o jeho mene. Možnosťou by podľa jeho slov mohlo byť aj rokovanie v rámci SNS o požiadavke na prerozdelenie rezortov. "Dohoda bola ešte pred voľbami, že ak SNS bude mať post ministra životného prostredia, tak my naň navrhneme Rudolfa Huliaka," doplnil. Očakáva, že otázka nominácie sa vyrieši do utorka.

Mária Kolíková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Kolíková ocenila, že hlava štátu odmietla Huliaka vymenovať. "Existuje viacero dôvodov o nespôsobilosti tohto kandidáta," povedala. Uvítala by, ak by Čaputová odmietla aj niektoré ďalšie nominácie. "Je tam viacero mien, ktoré prekračujú čiaru, ktorá hovorí o hodnosti kandidátov zastávať záujmy SR pri obsadení týchto postov, no na druhej strane, pravdou je, že prezidentka neformuje celú vládu," dodala.

Taraba zároveň vylúčil, že by do roka kandidoval za predsedu SNS. Kolíková otázku o jej možnej kandidatúre na post šéfky SaS v tomto volebnom období považuje za predčasnú. Diskutujúci načrtli aj zahraničnopolitickú orientáciu SR. Taraba potvrdil, že súčasťou programového vyhlásenia vlády nebude vystúpenie z Európskej únie (EÚ). Kolíková sa obáva, že nový kabinet nebude mať jasný postoj k hodnotám blízkym EÚ a NATO, ale bude sa len formálne tváriť.