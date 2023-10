Aké bude počasie cez víkend? Slnečné lúče vystriedajú prvé mrazy! Turisti, pripravte sa na sneh v Tatrách

Babie leto vystriedajú prvé prízemné mrazy a na horách bude sneh (Zdroj: gettyimages)

Aj keď začiatkom októbra teploty atakovali +25 stupňov Celzia, nadchádzajúce dni by sa malo počasie výrazne zmeniť. Nočné teploty budú klesať a objaviť by sa mali aj prvé mrazy, informuje imeteo.sk. No napriek ochladeniu, teploty naďalej prekračujú dlhodobý priemer.

Tlaková výš, ktorá zasahuje aj do nášho územia spôsobuje, že teploty počas dňa prekračujú na niektorých miestach naďalej +20 stupňov Celzia. Teploty v piatok ešte cez deň vystúpia od +15 do +22 stupňov Celzia, s malou oblačnosťou, no počas noci sa môže objaviť už prízemný mráz. Rovnaké počasie počas dňa by mala priniesť aj sobota, no v nedeľu bude zamračené a objaviť by sa mali aj zrážky, najmä na severe Slovenska.

V sobotu budú teploty v rozmedzí medzi +15 a +25 stupňov Celzia, najteplejšie bude najmä na západe Slovenska. V nedeľu po teplej noci bude dopoludnia väčšia oblačnosť, popoludní od severu sa vyjasní, no zároveň je potrebné očakávať aj výraznejšie ochladenie, teploty už budú iba od +11 do +21 stupňov Celzia. Turistov vo Vysokých a Nízkych Tatrách môže dokonca v závere týždňa prekvapiť aj sneh. Teploty majú na týchto miestach klesnúť pod bod mrazu a dážď sa preto zmení na snehové zrážky. Aj keď má ísť najmä o slabý poprašok, aj ten môže skomplikovať turistiku na horách.