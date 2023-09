Najnovšie prognózy o zime na Slovensku hovoria jasne: Globálne oteplenie v plnej sile? Na TOTO sa treba pripraviť

Ilustračné foto (Zdroj: Gettyimages.com)

BRATISLAVA - Vysoké teploty, stabilné počasie, no chladné noci. Aj taká je prax tohtoročnej jesene, ktorá je podľa meteorológov nadpriemerne teplá. Cez deň totiž teploty dosahujú letné hodnoty, z čoho sa mnohí tešia. V posledných dňoch však renomované prognostické modely zverejnili nové predpovede, aká bude tohtoročná zima. Na toto by sme sa mali pripraviť v našich končinách.

Aj keď to vonku stále vyzerá tak, že leto vôbec neodišlo, stále viac znakov ukazuje, že sa nekompromisne blíži zima. Noci sú čoraz chladnejšie, ba čo viac, od nového týždňa sa aj ochladí. Zo stromov začalo padať lístie a noci sa čoraz viac predlžujú. Renomované prognostické spoločnosti v posledných dňoch aktualizovali vyhliadky na zimu.

Podľa európskej spoločnosti ECMWF bude tohtoročná zima nadpriemerne teplá. Dokazovať to má aj fakt, že celý september bol abnormálne teplý. Podľa nich sa teploty v strednej Európe, vrátane Slovenska, budú pohybovať o 1 °C nad dlhodobým normálom. Informuje o tom portál Imeteo.sk.S tým súvisí aj fakt, že podľa prognostických modelov bude v Európe podpriemerné sneženie, s výnimkou Škandinávie či Álp. Naopak, zrážok by malo byť o niečo viac, ako ukazuje dlhodobý priemer.

Podľa druhého prognostického modelu kanadského Met-office treba očakávať v priemere vyššie teploty najmä v strednej a južnej časti európskeho kontinentu. Avšak, vyzerá to tak, že na Slovensku a v okolitých krajinách žiadna zmena nenastane. Podľa predpovedí totiž treba očakávať zimu, ktorá bude po teplotnej stránke v rámci dlhodobého normálu. Tento model predpovedá aj viac zrážok, ako je dlhodobý priemer, a to v južnej a strednej Európe.

Čo to tak znamená v praxi? Podľa prognostických modelov sa zdá, že Európa sa bude pohybovať v rozmedzí od neutrálnej až po teplejšiu zimu. Avšak, očakávajú aj sa výrazné ochladenia, a to najmä v mesiacoch január a február. Tie by okrem ochladenia mali priniesť aj viac snehu, no v priemere bude zima o niečo teplejšia, ako je normál.

