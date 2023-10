Nevidíme zmysluplnejšiu alternatívu k vláde Smeru, Hlasu a SNS, tvrdí Tomáš Taraba

Strana SNS (Zdroj: TASR - Pavel Neubauer)

Podľa Tarabu si treba počkať na primárne rokovanie medzi Smerom-SD a Hlasom-SD. Zdôraznil, že SNS sa nikomu "nepodkladá", no osloviť SNS mu príde najlogickejšie. Taraba deklaroval, že poslanecký klub bude jednoliaty v otázke názorov a ostane súdržný až do konca volebného obdobia.

Gabriela Matečná verí, že SNS urobila všetko pre to, aby presvedčila voličov (Zdroj: TASR/Daniel Veselský)

Smer-SD dostal podľa Tarabu výrazný mandát od voličov a Hlas-SD dosiahol dobrý výsledok. Tieto strany by sa mali čo najrýchlejšie stretnúť aj vzhľadom na potrebu prípravy štátneho rozpočtu či zákonov, ktoré riešia situáciu s energiami. Taraba nemá problém, ak by sa spolupracovalo s konzervatívcami, no treba podľa neho stanoviť, čo by v prípadnej štvorkoalícii očakávali od KDH. V takom prípade by šlo o ústavnú väčšinu. Nenapadá mu však momentálne žiaden ústavný zákon, kde by videl prienik štvorkoalície.