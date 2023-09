PRVÉ SLOVÁ možného víťaza volieb: Šimečka ešte šampanské neotvára, pozor, buďme opatrní, varuje!

Šimečka je pred oficiálnymi výsledkami radšej opatrný. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Prichádza k veľkému rozuzleniu, kedy sa verejnosť dozvedela výsledok už dvoch prieskumov exit poll agentúr Focus a Median SK. Podľa obidvoch výsledkov to vyzerá tak, že Progresívne Slovensko smeruje k veľmi krehkému víťazstvu tesne pred Smerom-SD. Jeho šance však nechce preceňovať ani sám predseda, ktorý sa pred novinárov postavil hneď po zverejnení čísel. Je veľmi opatrný a má na to svoje dôvody.

Netešme sa predčasne, varuje skúsený Šimečka, ktorý si prežil sklamanie roku 2020

Šimečka sa síce poďakoval za podporu, no ihneď zdvihol varovný prst. "Ďakujem každému kto išiel voliť, ľudia si uvedomovali, že ide o doležíte voľby. Účasť bola slušná. Vďaka patrí každému, kto do tých volieb išiel. Zatiaľ nemáme reálne výsledky. Máme exit polly, ktoré vyzerajú možno nádejne, ale bol by som veľmi opatrný akokoľvek komentovať výsledky exit pollov," povedal Šimečka a hneď to aj vysvetlil.

"Možno si spomínate, že pred tými tromi rokmi nám prisúdili exit polly oveľa väčšiu hodnotu, než akú sme mali. Poprosím vás o istú mieru trpezlivosti a bude jasné, čo sa v tých voľbách udialo. Bude to zrejme tesne medzi nami medzi stranou Smer a nami, ale aj pre strany, ktoré sa môžu, ale nemusia dostať do Národnej rady. Ďakujem za trpezlivosť," dodal.