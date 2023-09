Groteska na slovenský spôsob: Markíza musela zrušiť debatu! Lídri odmietli prísť, zostal len Matovič

(Zdroj: Topky/ Maarty, Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Voľby bez predvolebných debát, v ktorých sa lídri jednotlivých relevantných strán stretnú zoči-voči v priamej konfrontácii, si ani nevieme predstaviť. Často si ich pozrú dokonca aj tí diváci, ktorých inak až tak politika nezaujíma. Aktuálne si však politici neskočili do vlasov v samotnej debate, ale ešte pred ňou. Väčšina z nich do nej odmietla prísť.

Ministerstvo vnútra vyzýva, aby si ľudia dávali pozor na svoj hlasovací preukaz, náhradný sa nevydáva (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

V kurióznej situácii sa ocitla TV Markíza. Pár dní pred voľbami, v utorok, chcela odvysielať diskusiu s lídrami štyroch strán, ktorým prieskumi prisudzujú vysoké čísla aj vo voľbách. Predseda strany Smer-SD Robert Fico však ešte v auguste oznámil, že relácií TV Markíza sa zúčastňovať nebude, kým sa televízia „nevráti k serióznej práci celoštátneho média.“

Zobraziť galériu (4) (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Televízia mala však stále pozvaného aj aj lídra Hlasu-SD Petra Pellegriniho a predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Obaja však nakoniec účasť odmietli. Zostal tak len osamotený šéf OĽaNO Igor Matovič. „Keďže strana Smer-SD sa rozhodla bojkotovať aj našu predvolebnú diskusnú reláciu a následne strany Hlas-SD a Progresívne Slovensko odmietli ísť do debaty len s predsedom strany OĽANO a priatelia Igorom Matovičom, rozhodli sme sa vytvoriť jednu veľkú finálovú debatu, do ktorej sú pozvaní predsedovia deviatich politických subjektov, ktoré majú reálnu šancu dostať sa do parlamentu,“ citoval denník Sme piatkové slová riaditeľa Centra spravodajstva a publicistiky TV Markíza Henricha Krejču.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Hovorkyňa strany Hlas-SD ešte pred vyhlásením Markízy vysvetlila, že Peter Pellegrini pôjde do debát s lídrami najsilnejších strán iba do TA3 a RTVS. Toto jeho rozhodnutie vraj vyplýva z jeho dlhodobo naplánovaného pracovného programu a aktuálnych termínov jednotlivých relácií. Progresívne Slovensko zasa uviedlo, že ľudia si zaslúžia vidieť priamu konfrontáciu PS a Smeru a Šimečka je pripravený "

Zobraziť galériu (4) (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Ani PS ani Hlas-SD Matoviča ako dôvod svojej neúčasti v diskusii neuviedli. Ten však tento krok poňal po svojom a tvrdí, že Progresívne Slovensko nemá odvahu s ním diskutovať. V piatok na tlačovke progresívcov dokonca obvinil, že sa koordinujú "s mafiou" zo Smeru a Hlasu a lídrovi PS Šimečkovi odkázal, aby nabral odvahu a šiel s ním do debaty.

Markíza nakoniec pôvodne plánovanú utorkovú finálnu debatu spojí s pondelkovou diskusiou a odvysiela ju o 20.45 hod. Do tej sú pozvaní predstavitelia strán s nižšími preferenciami ako Milan Uhrík (Republika), Andrej Danko (SNS), Richard Sulík (SaS), Milan Majerský (KDH) či Boris Kollár (Sme rodina). Do tejto relácie po zmene pozvala televízia aj lídrovv spomínaných strán, ktorí sa odmietli zúčastniť debaty v utorok, ako aj Igora Matoviča.