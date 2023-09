Víťazi volieb nebudú zďaleka med lízať: Odborník zdvíha varovný prst, čakajú ich veľmi ťažké balvany, poradia si?

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Martin Baumann, Radovan Stoklasa)

archívne video

TK strany Saska: Remišová zlyhala, eurofondy si zaslúžia nové riadenie (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Čo si myslíte o slovách Andreja Kisku, ktorý hovorí o hroziacom povysávaní ostatných strán PSkom? Nie je to v rozpore s tým, že napríklad v poslednom prieskume AKO súbežne narástli Prograsívne Slovensko aj Sloboda a Solidaita?

Aj potenciálni koaliční partneri a podobne orientované politické strany sú pred voľbami v pozícii súperov. Všetci bojujú o voličov, kradnú si ich navzájom, používajú úskoky a ďalšie metódy, ktoré nie vždy sú v súlade s "kostolným" poriadkom. Ale o tom je predsa politický boj. V istom zmysle je to aj dilema. Každá politická strana chce mať čo najlepší výsledok a čo najsilnejší mandát, ale zároveň musí myslieť na to, aby mala aj koaličných partnerov. Ak sa niektoré strany do parlamentu nedostanú, PS nebude mať s kým vládnuť. Na druhej strane, ak budú voliči zachraňovať iné politické strany, tak výsledok PS môže byť nižší, čo môže znamenať nielen výhru Smeru vo voľbách, ale napríklad by mohol PS predbehnúť aj Hlas. Je tam veľa otvorených otázok a najlepšie bude, keď politické strany nebudú žobroniť o záchranu, ale presvedčia voličov, že si ich hlasy zaslúžia.

Očakávate pri pohľade na prieskumy povolebný pat? Prečo?

Neočakávam. Nemáme s tým skúsenosť a bol by to precedens. Vždy sa po voľbách nájde niekto, kto povie, že je nutné urobiť kompromis a sadne si do tej vlády s tým, koho pred voľbami zo spolupráce vylučoval. Zároveň, nové voľby by znamenali novú predvolebnú kampaň, na ktorú je potrebná energia a veľké množstvo financií. Do toho sa už nikomu nebude chcieť ísť.

Má PS ešte potenciál rásť na štýl snehovej gule à la OĽaNO 2020? Alebo už túto možnosť prepáslo?

Podľa mňa má. Veľa môžu naznačiť posledné prieskumy verejnej mienky pred moratóriom. Ak nejaké strany budú pod 5% a bude hroziť prepad hlasov, niektorí stavia na istotu a môžu sa dať strhnúť tou snehovou guľou a chcieť voliť víťazov a nie lúzrov.

Majú strany ešte čas na to, aby voličom odkázali, že sa vzdávajú v prospech iných? Je dobré vyčkávať do poslednej možnej chvíle?

Strany hlboko pod troma percentami, ktoré nedočiahnu na štátny príspevok po voľbách a ani nemajú šancu dostať sa do parlamentu by mali spraviť gesto, ktoré by im po voľbách mohlo pomôcť sa integrovať s inými silnejšími politickými subjektmi alebo by dostali možnosť nejakým spôsobom konzumovať moc, pokiaľ by strana ktorú podporili bola súčasťou vládnej koalície. Pýcha tu nepomôže, len racionálne zhodnotenie situácie a chladná kalkulácia.

(Zdroj: Topky - Vlado Anjel)

Očakávate nejaké kompromitujúce materiály pár dní pred voľbami? Vieme, že niečím hrozil aj pán Matovič voči Sulíkovi.

Myslím, že najviac kompro materiálov sa vytiahlo na Borisa Kollára a vyzerá to tak, že časť voličov (voličiek) sa mu otáča chrbtom. Uvidíme, čo kampaň ešte prinesie, ale času už nie je veľa.

(Zdroj: Topky/ Ramon Leško, TASR/ Jakub Kotian)

Aká ťažká situácia čaká na novú vládu a nového premiéra? Bude nezávideniahodná? Bude ťažšia ako pandémia covidu a inflačná kríza?

Novú vládu čaká ťažká práca. Ekonomická kríza a zlý stav zdravotníctva či školstva. To sú balvany, ktoré sa nedajú ťahať pred nami donekonečna. Raz sa to všetko prevalí a bude zle nedobre. Politici by si to mali uvedomiť, sanovať čo sa dá a robiť kroky, ktoré budú opreté o odborné a funkčné riešenia.