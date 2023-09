PRIESKUM O prvenstvo vo voľbách by sa pobili názorovo odlišné strany: TOTO je najdôveryhodnejší politik

(Zdroj: Topky/ Maarty, Ramon Leško, Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Ak by sa voľby konali na prelome augusta a septembra, jednoznačne by vyhrala strana Roberta Fica SMER-SSD so ziskom 21,4 % hlasov. Druhé miesto by so ziskom 15,6 % hlasov obsadilo Progresívne Slovensko.

Po Smere-SSD a Progresívnom Slovensku by tretia skončila strana Hlas-SD s lídrom Petrom Pellegrinim s 15 percentami. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti SANEP, ktorý si dala vypracovať spravodajská televízia TA3. Za Hlasom by so ziskom 8,4 percenta skončili odídenci od Kotlebovcov zo strany Republika.

Do parlamentu by sa nedostala koalícia OĽaNO/Za ľudí/KÚ, ktorý by získala 6,5 percent. Na to, aby sa koalícia do Národnej rady dostala, je potrebných minimálne 7 percent. Naopak, do parlamentu by sa dostala SASKA so 6,1 percentami, KDH so 6 percentami, Sme rodina, ktorá by získala podporu 5,9 percenta voličov a SNS s 5,5 percentami. Ak by sa voľby konali na prelome augusta a septembra, pred bránami Národnej rady by ostali Demokrati aj ĽSNS. Podľa výsledkov volieb by Smer-SD získal v parlamente 38 kresiel, Progresívne Slovensko 28, Hlas-SD 26, Republika 15, Sme rodina, SaS a KDH zhodne po 11 a SNS 10 kresiel.

Najdôveryhodnejším politikom je Fico

Podľa aktuálneho prieskumu spoločnosti SANEP je najdôveryhodnejším politikom predseda strany Smer-SSD. Tomu dôveruje až 32 percent opýtaných, no naopak viac ako polovica - 52 percent - mu nedôveruje. Prezidentke Zuzane Čaputovej dôveruje 31 percent opýtaných. Oproti polovici augusta si polepšila o jedno percento.

Nasleduje Peter Pellegrini, ktorému dôveruje 26 percent opýtaných, zatiaľ čo Eduard Heger získal dôveru 19 percent opýtaných voličov. Rovnako, 19 percent opýtaných, dôveruje Borisovi Kollárovi a len o jedno percento menej dôvery získal líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

