EXKLUZÍVNE Nečakané stretnutie expremiéra so šéfom PS: Družná debata na FOTO len tri týždne pred voľbami!

BRATISLAVA - Čas sa kráti, a už nám zostávajú len tri týždne do volieb. To je zrejme čas, kedy sa lídri strán vo veľkom dohadujú na stratégii, ktorú vo finiši využijú. Reč je očividne aj o stranách, ktoré ledva dosiahnú na dve či tri percentá, a tak aj tieto vo veľkom kalkulujú. Natíska sa preto otázka, čo bolo za náhlym stretnutím predsedu Michala Šimečku s predsedom v prieskumoch oveľa slabším zoskupením Modrí, Most-Híd Mikulášom Dzurindom. Tých sme totiž prichytili pri družnej debate v jednom z luxusných hotelov v Bratislave.

Šimečka a Dzurinda sa mimo kamier a zrejme v tajnosti stretli v hoteli Falkensteiner v Bratislave. Len necelý mesiac pred voľbami je navyše čas, kedy kampaň vo veľkom finišuje a predsedovia strán (hlavne tých slabších) zvažujú každý jeden krok. Expremiér Dzurinda pritom názorovo patrí k ľuďom, ktorým záleží na demokracii a zahraničnopolitickom smerovaní Slovenska. V posledných dňoch sa však skôr javil ako ten, ktorý chce aj tak tvrdohlavo ísť až do konca volieb. Možno aj za cenu prepadnutých hlasov.

Spočiatku nebolo jasné, či sa debata dvoch predsedov týkala politiky ako takej, no už pri zložení tejto dvojice sa dalo predpokladať, že politika bola takto necelý mesiac pred voľbami témou číslo jeden.

Dzurindovi percentá nerastú, Šimečka je na druhom mieste

Zoskupeniu Modrí, Most-Híd, aj keď chcelo pôvodne vo veľkom spájať demokratické spektrum, sa už dlhodobo v prieskumoch verejnej mienky nedarí, a o tom svedčia aj posledné čísla, ktoré sa len zľahka približujú k dvom percentám. Dzurinda si to vysvetľuje podľa vlastných slov tým, že sú veľmi čerstvým projektom a už po ich vzniku na nich niektoré médiá spustili "kobercový nálet". Isté je však len to, že Dzurinda to najskôr skúšal ako Modrá koalícia s Miroslavom Kollárom, ktorý mu ale neskôr dal košom a prešiel pod ochranné krídla Eduarda Hegera a jeho Demokratov.

Šimečka je, naopak, v prieskumoch už so svojím Progresívnym Slovenskom na druhom mieste a v jednom z nich dokonca zarovno so Smerom-SD, ktorý je dlhodobo prvý. Je preto na mieste sa pýtať aj to, či dotyční páni spolu riešili otázku možného odstúpenia či podpory.

Témou bola politická situácia, odkazuje šéf PS

Ohľadom tohto diskrétneho stretnutia sme už však oslovili aj samotné Progresívne Slovensko, aby odhalilo, o čom stretnutie bolo. Na naše otázky ohľadom spoločného posedenia vo Falkensteineri strana zareagovala pomerne stručne. "Stretli sme sa na obede, aby sme sa porozprávali o aktuálnej politickej situácii," odkázal nám sprostredkovane predseda PS Michal Šimečka.