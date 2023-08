EXKLUZÍVNE Prieskum, ktorý mení hru: Republika padá, Hegerovi už klesli preferencie na úroveň Kotlebu

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Ak by sa voľby konali v auguste 2023, vyhral by ich so ziskom 23,4 percenta Smer-SSD, ktorý by bol nasledovaný Progresívnym Slovenskom (14,2 %) a Hlasom-SD (12,9 %). Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu agentúry Polis Slovakia pre spoločnosť Zoznam.

archívne video

Smer-SD si myslí, že chce polícia zlikvidovať opozíciu (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Čísla augustového prieskumu naznačujú, že medzi Smerom a zvyškom strán je stále podstatná rozdielová priepasť. PS a Hlas mierne rástli, no aj tak sa Pellegrinimu tesne nepodarilo dopracovať si to na druhé miesto. Po prvej trojici však stále ostáva zachovaný fenomén obrovského prepadu preferencií ďalších strán, ktoré by sa do parlamentu ešte len tak-tak dostali.

Prieskum sa vykonával telefonicky v dňoch 11.až 16. augusta 2023 na vzorke 1009 respondentov. Otázka pre nich znela: "Keby boli parlamentné voľby tento víkend, ktorú stranu, hnutie, alebo koalíciu by ste volili?"

(Zdroj: Topky/Polis)

OĽaNO mierne spadlo, Sme rodina sa oproti júlovým číslam vrátila do parlamentu

Prieskum ďalej pokračuje stranou Republika so ziskom 6,6 percent, čo je oproti júlovým vyše ôsmim percentám značný pokles. Nasleduje SASKA so ziskom 6,5 percenta, ktorá si pre zmenu polepšila a dostala sa z väčšie rizika vypadnutia z parlamentu. Pokračuje stále rastúca Slovenská národná strana so ziskom 6,1 percent. Situácia sa však nevyvíja dobre pre koalíciu OĽaNO a priatelia, ktorá potrebuje dokonca zdolať sedem percent, no napriek tomu má menej ako 6. Do parlamentu by sa však už pre zmenu dostala Aliancia so ziskom 5,3 percenta. Nasledovaná je Sme rodinou, ktorá si polepšila z júlových 4,5 percenta na 5,3. Je zároveň poslednou stranou, ktorá prekročila 5 percent.

(Zdroj: Agentúra Polis)

Demokratom sa situácia vymyká spod kontroly

Horšie je to už však na poli pred parlamentom, kde lavírujú Demokrati a ĽSNS prakticky na rovnakých preferenčných číslach, pričom by nemali nárok ani na 3-percentný štedrý štátny príspevok. Dobre to nevyzerá ani pre Modrých a Most-Híd Mikuláša Dzurindu, ktorí naďalej nedosahujú ani dve percentá. Nasledujú strany ako zoskupenie Maďarského fóra, KSS, SHO či Pirátska strana.

Preferencie sú spočítané z 54-percentnej účasti respondentov. Nerozhodnutých bolo 35 percent respondentov, voliť by určite nešlo 11 percent z nich.