Korčok ešte ani poriadne neodštartoval, a už to schytáva z každej strany: Komplimenty strieda Čaputová v nohaviciach!

Na Korčoka reagujú všetci od Jarjabka až po Šimečku. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Aj keď to viacerí už čakali, niektorých politikov to v zásade prekvapilo a reakcie boli pomerne podráždené. Reč je o politickom návrate Ivana Korčoka, ktorý chce vystriedať kreslo ministra zahraničných vecí za to prezidentské. V stredu totiž v Banskej Bystrici oznámil svoj zámer zbierať podpisy a predstavil svoj plán aj grafiku so sloganmi do kampane. Keďže ide o bývalého predstaviteľa vládnej väčšiny, tak reakcie na seba pochopiteľne nenechali dlho čakať.