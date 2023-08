Je to DEFINITÍVNE: Ivan Korčok bude kandidovať na prezidenta!

Ivan Korčok kandiduje na prezidenta. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BANSKÁ BYSTRICA - Po nekonečných mesiacoch sme sa konečne dočkali veľkého dňa s veľkým D. Už prakticky niekoľko týždňov sa o ňom hovorí ako o budúcom kandidátovi na prezidenta, no doteraz nič nepotvrdil. Reč je o exministrovi zahraničných vecí Ivanovi Korčokovi, ktorý sa konečne rozhodol usporiadať netradičnú tlačovku k tejto téme v Banskej Bystrici. Korčok skutočne ide do prezidentského boja.

VIDEO Tlačová konferencia Ivana Korčoka:

Aktualizácia 10:50

Korčok tvrdí, že na jeho transparentnom volebnom účte s názvom Ivan Korčok 2024 sa čoskoro objaví suma priamo od neho samého, ktorou vraj prejaví to, že prezidentskú kandidatúru skutočne myslí vážne a seriózne. Potvrdil, že o týchto výdavkoch sa už rozprával aj s vlastnou rodinou.

Aktualizácia 10:38

"Ten čas na zvažovanie sa u mňa naplnil. Nevidel som dôvod to oddaľovať," odpovedá Korčok na otázku, prečo oznámenie o kandidatúre prichádza práve teraz. Korčok tvrdí, že kandidatúru oznamuje z Banskej Bystrice práve preto, lebo je to jeho rodné mesto.

Aktualizácia 10:28 - Korčok oficiálne potvrdzuje kandidatúru

" Rozhodol som sa kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky . Na tento post sa bude uchádzať ako občiansky kandidát. Budem sa uchádzať o potrebné podpisy, tých bude 15-tisíc, tak aby som splnil všetky podmienky na túto kandidatúru. Mojou ambíciou je pomôcť Slovensku. Chcel by som niesť spoluzodpovednosť za to, ako bude krajina napredovať. Nie je mi to ľahostajné," prvýkrát verejne potvrdi Korčok svoju kandidatúru. Korčok sa po oznámení kandidatúry posťažoval na to, že termín "vlastenectvo" si vraj sprivatizovali osoby, s ktorými názorovo zásadne nesúhlasí.

Aktualizácia 10:28

Korčok už predstavil verejnosti aj vizuál, s ktorým ide do volieb. Pod jeho menom sa uvádza slogan "Spolupráca. Skúsenosť. Služba vlasti." "Po 30 rokoch v diplomatickej službe som sa rozhodol uchádzať o úrad prezidenta Slovenskej republiky. Celý profesionálny život som strávil v službe vlasti, presadzoval som záujmy Slovenskej republiky, bojoval o naše miesto v Európe aj vo svete. Vždy som namiesto konfliktu hľadal dohodu a namiesto hádok spoluprácu. Som pripravený odovzdať moje skúsenosti v úrade prezidenta Slovenskej republiky a budem vďačný za vašu poporu," píše na novom webe Korčok. Za nimi kandidát na prezidenta uvádza 10 hodnôt a princípov, na ktorých kandidatúru stavia a s ktorými ide do volieb.

Aktualizácia 9:55

Richard Sulík, ktorý v roku 2020 Korčoka do funkcie ministra zahraničných vecí nominoval, verí, že Korčok sa rozhodol správne. Reagoval tak na jeho status na sociálnej sieti Facebook. Korčok má brífing o 10:30.

Dohady o kandidatúre tu boli už dlhšie

O Korčokovi sa už dlhodobo hovorí ako o budúcom kandidátovi na prezidenta. Hoci ten tieto slová nepotvrdil ani nevyvrátil, silneli prakticky okamžite po tom, ako sa prezidentka Zuzana Čaputová rozhodla nepokračovať v prezidentskom mandáte a druhého volebného obdobia sa vopred vzdala. Korčok sa potom stal okamžite terčom otázok na túto tému. Dokonca na ňu pred pár týždňami usporiadal brífing, kde však nič nepotvrdil ani nevyvrátil a vec si vraj nechá prejsť hlavou. Dnes sa toto ticho prelomilo.

Vnímam to a som si vedomý spoločenskej atmosféry, reagoval pred časom

Korčok ešte v júni na tejto tlačovke odkázal, že si je vedomý toho, že v spoločnosti je dopyt po tom, aby bola zachovaná vysoká miera dôvery voči úradu prezidenta a úradu hlavy štátu. "Ja toto vnímam a zdieľam spôsob výkonu mandátu pani prezidentky. Zároveň sa chcem poďakovať každému, komu napadá moje meno v súvislosti s kandidatúrou," povedal. Poukázal na to, že vznikla nová situácia. "Budem zvažovať prezidentskú kandidatúru a iste pochopíte, že vzhľadom na to, že uplynulo len pár hodín, potrebujem dosť času, aby som tieto aspekty zvážil a či túto kandidatúru prijmem. Neviem vám dnes povedať dátum alebo obdobie, kedy sa rozhodnem," vyjadril sa v júni Korčok.

Novinárov pozval na brífing do Bystrice v Thurzovom dome

Už veľa o Korčokových plánoch vopred napovedalo to, že sa rozhodol verejnosť pozvať na tlačovú konferenciu z novej e-mailovej adresy, a to nečakane do Thurzovho domu v Banskej Bystrici. Korčok práve v týchto priestoroch oznámil, že sa rozhodol kandidovať na prezidenta. Prezidentské voľby pritom verejnosť čakajú už v prvej polovici roka 2024, čo bude prakticky len niekoľko mesiacov od tých parlamentných.

Šplhá sa v rebríčku dôveryhodnosti

Za zmienku ešte stojí aj to, že podľa prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N realizovaného 10. až 14. augusta na vzorke 1003 respondentov má bývalý minister zahraničných vecí dôveru asi 28 percent respondentov a nedôveru 41 percent. Vo februári 2022 mal pritom Korčok ešte ako člen vlády podľa inej agentúry Focus až 61-percentnú nedôveru. V Ipsose ďalej nasleduje predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár s dôverou 25 percent a nedôverou 65 percent, líder Republiky Milan Uhrík s dôverou 23 percent a nedôverou 49 percent a predseda SNS Andrej Danko s dôverou 22 percent a nedôverou 62 percent opýtaných.

Najdôveryhodnejšou slovenskou političkou je však naďalej prezidentka Zuzana Čaputová. Dôveruje jej 42 percent opýtaných, nedôveruje 49 percent.