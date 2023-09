Prezidenti Slovenska a Izraela vidia viacero oblastí na prehĺbenie spolupráce krajín

Izraelský prezident sa stretol s prezidentkou Zuzanou Čaputovou (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

VIDEO

Čaputová vidí viacero oblastí na prehĺbenie spolupráce s Izraelom (Zdroj: TASR/ Jakub Popelka)

"Hovorili sme napríklad o oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov, ale takisto aj o dodávkach plynu vzhľadom na to, že je potrebné diverzifikovať zdroje týchto surovín a Izrael by mohol byť pre Slovensko v tomto perspektívnym partnerom," načrtla prezidentka. Ďalšie možnosti na prehlbovanie spolupráce vidí v oblastiach vedy, obrany či IT technológií.

Herzog verí, že jeho návšteva prispeje k spolupráci v hospodárskej, kultúrnej, akademickej či vedeckej oblasti. Pozval tiež na spoluprácu pri príprave na klimatickú krízu a jej dôsledky. Príkladom partnerstva medzi krajinami je podľa neho kooperácia pri humanitárnej pomoci pre Ukrajinu.

Izraelský prezident sa stretol s prezidentkou Zuzanou Čaputovou (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

Témou bola aj izraelská justičná reforma. "Justičná reforma prebieha aj na Slovensku. Je to proces, ktorý je v demokracii správny a zdravý. Z našich skúseností vieme, že spravodlivosť alebo justícia slúži občanom najviac vtedy, keď je postavená na rešpekte k demokratickým princípom, trojdeleniu moci a nezávislosti súdnictva," poznamenala Čaputová.

Pri vzťahoch Izraela a Palestíny podľa Čaputovej ostáva pre Slovensko ako základ tzv. dvojštátne riešenie. "Je dôležité, aby všetky strany spravili kroky, ktoré povedú k deeskalácii," uviedla.

Obaja prezidenti vyzdvihli medziľudské kontakty medzi krajinami. "Mnoho našich občanov utekalo pred hrôzami vojny a holokaustu práve do vašej krajiny a v nej našli nový domov. Mnohí z nich sa zapojili aj do Slovenského národného povstania," skonštatovala Čaputová. Ako pripomenula, mnohí sa dodnes hlásia k slovenskému pôvodu.

Izraelský prezident sa stretol s prezidentkou Zuzanou Čaputovou (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

Herzog ocenil, že Slovensko sa vyrovnáva so svojou ťažkou minulosťou počas druhej svetovej vojny a holokaustu a otvorene priznáva svoje činy. Víta tiež snahy o odstránenie antisemitizmu a popierania holokaustu. S izraelským prezidentom sa v pondelok stretne aj premiér Ľudovít Ódor.