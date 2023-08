Polícia obvinila motorkára: Po nehode mu namerali takmer dve promile alkoholu

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)

Archívne video: Nehoda motorkára na D1

Nehoda motorkára na D1

Doplnila, že motocyklista z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel mimo vozovku a narazil do odstaveného motorového vozidla. "Následne samotný motocykel narazil do železného profilu mimo cesty a oplotenia rodinného domu. Vodiča na mieste podrobili dychovej skúške a previezli do nemocnice. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania," dodala krajská policajná hovorkyňa.