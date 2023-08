Premiér predpokladá, že k výraznému rastu cien elektriny nepríde

Ľudovít Ódor (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Ceny elektrickej energie by podľa premiéra Ľudovíta Ódora nemuseli výrazne rásť. Tvrdí, že dohodnutá je viac-menej plošná pomoc domácnostiam. V prípade plynu je stratégiou vlády pomáhať domácnostiam, ktoré to potrebujú. Ako zdôvodnil, pomáhať všetkým je pre štát finančne neudržateľné, zároveň to nenúti spotrebiteľov šetriť. Dodal, že aktuálna vláda pravdepodobne iba pripraví opatrenia a schvaľovať ich bude nový kabinet. Uviedol to v relácii RTVS Sobotné dialógy.