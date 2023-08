Prvé problémy pri vyplácaní rodičovských dôchodkov sú tu! Desaťtisíce seniorov nedostalo peniaze! Hovorí sa o chybe

(Zdroj: Gettyimages.com, TASR - Martin Baumann)

BRATISLAVA – Zákon, ktorý bol uvedený s veľkou slávou, v praxi narazil. Rodičovský dôchodok, ktorý mal do peňaženiek stotisícov penzistov priniesť každý mesiac viac eur, mnohí z nich do dnešného dňa nevideli. Sociálna poisťovňa už vytrvalo pracuje na náprave škôd.

Archívne video: Seniori by mohli dostávať rodičovský dôchodok, uviedol minister práce Krajniak

Seniori by mohli dostávať rodičovský dôchodok, uviedol minister práce Krajniak (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Problémy s vyplácaním rodičovského dôchodku majú desaťtisíce dôchodcov. Väčšina z nich nedostala priznané peniaze od všetkých ich detí. Upozornila na to RTVS. „V tom rozhodnutí z dvoch synov, ktorých máme, bol uvedený len jeden z nich. Usudzovali sme, že môžu prísť dve rozhodnutia, jedno o jednom synovi, druhé o druhom synovi, no nejako nechodia,“ opísal im svoju skúsenosť dôchodca František.

(Zdroj: Getty Images)

Ohľadom podobných nezrovnalostí sa penzisti ozývali aj Jednote dôchodcov Slovenska. Prípadov je pritom obrovské množstvo. Počet seniorov, v prípade ktorých došlo k chybe, dosahuje 37-tisíc. Sociálna poisťovňa už pracuje na náprave, no mnohí penzisti sa jej ešte nedočkali.

Poisťovňa však upozorňuje, že majú svoje lehoty. „Desaťtisíc už je opravených, na zvyšku kolegovia pracujú, majú lehotu. Ak sa príde na chybu v registri fyzických osôb, tá lehota na to, aby sme to posúdili je 60 dní,“ uviedol šéf Sociálnej poisťovne Michal Ilko. Pokiaľ chyba nebude opravená do 60 dní, je potrebné sa poisťovni ozvať.

Sociálna poisťovňa (Zdroj: TASR - Martin Baumann)

Rodičovský dôchodok doteraz dostalo zhruba 880-tisíc dôchodcov. Sociálnej poisťovni zostáva vybaviť ešte 17 500 ľudí. Čas má do konca septembra.