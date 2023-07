Výšku dôchodku z cudziny je potrebné oznámiť do konca augusta

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Seniori, ktorí poberajú dôchodok z cudziny, majú povinnosť oznámiť naposledy vyplatenú sumu za august 2023 Sociálnej poisťovni (SP), a to do konca augusta. Je to z dôvodu určenia sumy 13. dôchodku, ktorý Sociálna poisťovňa (SP) vyplatí v novembri. V pondelok na to upozornil hovorca SP Martin Kontúr.