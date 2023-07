Predĺžený rodičovský príspevok znižuje motiváciu matiek vrátiť sa do práce

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku majú rodičia detí do troch rokov, ktoré z kapacitných dôvodov neprijali do spádovej materskej školy. Opatrenie platí od 30. mája tohto roka. Predĺženie poberania rodičovského príspevku znižuje motiváciu rodičov a to najmä matiek, aby sa vrátili na trh práce. Vo svojom blogu na to upozornila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).