Pellegriniho poslanec šokoval všetkých: Na skladanie sľubu prišiel oblečený ... takto!

Bartek prišiel v kroji na skladanie poslaneckého sľubu. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Ramon Leško)

BRATISLAVA - Parlament začal svoje ďalšie rokovanie, no pri vymenovaní ďalších členov rokovacej sály nastal menší šok. Ide totiž o to, že prišli aj náhradníci do klubu Hlas-SD. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby sa nestalo niečo nečakané. Luciu Kurilovskú v parlamente nahradil poslanec Michal Bartek. Ten zvolil pomerne netradičný outfit na takúto príležitosť. Zaujímavé však je, že rozhodne nebol prvý v histórii.