Strany otvárajú súboj z posledných miest: Toto budú 150-tky kandidátok do volieb, Dzurindovci šokujú

BRATISLAVA - Už sa z toho stala tradícia, no bez Igora Matoviča by sa to zrejme ani neujalo. Reč je o súboji kandidátok z posledných miest, ktoré sa aj pre lídra OĽaNO a priatelia stali akési symbolické, no sú tu aj protestujúci, ktorí sa vopred tohto súboja nezúčastnia. Toto sú posledné miesta kandidátok pred voľbami 2023, ktoré zabojujú o vašu priazeň, mnohé mená sú prekvapením.

archívne video

Smer-SSD - Artur Bekmatov

Za Smer-SD bude zo 150. miesta kandidovať predseda mimoparlamentného hnutia Socialisti.sk Artur Bekmatov. Oznámil to šéf Smeru-SD Robert Fico. Spojenie so Socialistami je podľa Fica snahou o vytvorenie priestoru pre ľavicového voliča vybrať si vhodného kandidáta. "V poslednom období sme sledovali veľmi pozorne každú stranu, ktorá sa pohybuje v ľavicovom priestore, a snažili sme sa nájsť prieniky, ktoré by umožnili našu spoluprácu," skonštatoval Fico.

Galéria fotiek () Zdroj: Facebook/ archív A.B.

SASKA - Alojz Hlina

Koncom mája svoj zámer z posledného miesta predstavila na lodi na Dunaji aj SASKA. Jej šéf Richard Sulík vtedy potvrdil, že aktivista, niekdajší člen Dobrej voľby Alojz Hlina je na 150. mieste kandidátnej listiny. "Na našu kandidátku prináša okrem svojich skúseností aj srdce, ktoré vždy patrilo slabším alebo tým, ku ktorým život nebol spravodlivý," skonštatoval Sulík. Ocenil aj Hlinove ekonomické názory.

Galéria fotiek () Alojz Hlina

Zdroj: Ján Zemiar

Sme rodina - Martin Klus

Azda najväčším prekvapením týchto dní je zistenie portálu Akutality.sk. Podľa nich sa totiž na poslednom mieste kandidátky jednej zo strán umiestni aj Martin Klus, hoci predtým vyhlasoval, že sa volieb do Národnej rady SR pravdepodobne nezúčastní. Neúspešný kandidát do Európskeho dvora audítorov a bývalý člen SaS to totiž bude skúšať z posledného, 150. miesta kandidátky Sme rodina.

Galéria fotiek () Rozhovor s Martinom Klusom pre Topky.sk

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Hlas-SD - Lukáš Pellegrini

Aj Hlas-SD poriadne prekvapil s obsadením posledného miesta kandidátky. Na rozdiel od konkurencie ho však podľa záverov Petra Pellegriniho nechcú "používať" do akýchsi duelov či súbojov v diskusiách 150-tok. Ide o Lukáša Pellegriniho z Banskej Štiavnice, ktorý je profesionálnym hasičom, futbalistom a komunálnym poslancom. Zároveň ide o bratranca Petra Pellegriniho. "My sme to uchopili tak inak. Ja vám poviem, aká je aj 150. strany Hlas. Je veľmi symbolická. Tak, ako sa kandidátna listina začína Pellegrinim, tak sa aj končí Pellegrinim. Na 150-ke je Lukáš Pellegrini, môj bratranec, futbalista zo žiarskeho regiónu, dnes hasič, ktorý slúži Slovenskej republike a komunálny poslanec," pousmial sa Pellegrini. "Aj sa do určitej miery na mňa podobá, alebo ja naňho. Je to taká symbolika," zažartoval ešte šéf Hlasu.

Galéria fotiek () Zdroj: TASR/Ján Krošlák

OĽaNO a priatelia - Igor Matovič

Je to už zrejme tradícia a hoci šéf OĽaNO a priatelia doteraz nič nepotvrdil, dá sa predpokladať, že si bude uzurpovať už tradičné, 150. miesto na kandidátke. Bol to totiž samotný šéf obyčajných ľudí, ktorý s touto tradíciou prišiel už v roku 2016, no odvtedy ju "odkukali" zrejme aj ďalší politickí marketéri a z posledného miesta sa stala akási cnosť, ktorú dovtedy politické strany prehliadali. Matovič už však v týchto dňoch avizoval, že jeho strana pôjde do volieb v klasickej koalícii so stranami Za ľudí a Kresťanská únia, čo znamená, že budú musieť, podobne ako kedysi PS/Spolu, prekročiť povestnú 7-percentnú hranicu, aby sa v parlamente vôbec ocitli. Viacerí politológovia tento Matovičov krok označili za veľký risk.

Galéria fotiek () Igor Matovič

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Progresívne Slovensko - Jolana Kusá

Strana Progresívne Slovensko má už tiež svoje posledné miesto kandidátky predstavené. Obsadí ho popredná odborníčka na duševné zdravie Jolana Kusá. “Veľmi ma teší, že PS posilnila takáto výrazná osobnosť. Pani Kusá počas svojej bohatej praxe pomohla tisícom ľudí. Duševné zdravie patrí medzi priority PS, ide o tému, ktorú nesmieme podceňovať. Množstvo ľudí trpí úzkosťami a depresiami, špeciálne pri mladých ľuďoch ide o alarmujúce čísla a odborná pomoc je často nedostupná. To musíme zmeniť," uviedol predseda progresívcov Michal Šimečka.

Galéria fotiek () Zdroj: Facebook/Michal Šimečka • Progresívne Slovensko

Modrí, Most-Híd - nikto

Najviac však prekvapila mimoparlamentná strana Modrí, Most - Híd, ktorú do volieb povedie viacnásobný expremiér Mikuláš Dzurinda. Strana podala kandidátnu listinu do septembrových predčasných parlamentných volieb so 149 kandidátmi. Miesto 150 na veľké prekvapenie neobsadila zámerne. Dzurinda má na to svoj dôvod. "Sulík s Matovičom začali v roku 2010 robiť z podávania kandidátok marketing a cirkus. Žiaľ, tento marketing a cirkus začali nasledovať aj niektoré ďalšie politické strany. Takéto počínanie vedie k rozvratu politickej scény, k dehonestácii politiky ako takej a k prehlbovaniu frustrácie zodpovedných voličov. My, Modrí, Most - Híd sa na takomto cirkuse a rozvrate podieľať nechceme," vysvetľuje svoj protestný krok Dzurinda.