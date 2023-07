Hlina neprestáva prekvapovať: Kvôli kampani po 35 rokoch zapadol do lavíc autoškoly, TOTO bol dôvod!

Hlina si po 35 rokoch dopĺňal vodičák. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Gettyimages.com)

BRATISLAVA - Málokto by povedal, že v kampani bude nutné pristúpiť aj k tomuto kroku, no 150. kandidát na listine SASKY Alojz Hlina je toho živým dôkazom. Ten si totiž kvôli voľbám po 35 rokoch robil opäť vodičský preukaz. Presnejšie ho musel doplniť o novú kategóriu. Prečo? Nuž, toto je skutočne veľký "macek", ktorý chce za sebou po Slovensku ťahať.

archívne video

Saska predstavila radu pre obnovu dôvery v spravodlivosť (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Už 35 rokov si tým neprešiel, podvádzať odmietol

V rámci kampane bude hlina totiž jazdiť s foodtruckom. "Keďže je to riadny macek, musel som si doplniť vodičák," začal Hlina, ktorý nebol na testoch v autoškole desiatky rokov. "Po tridsiatich piatich rokoch som dnes robil testy a to po novom - v takej špeciálnej miestnosti. Žiadne odpisovanie, žiadne finty, žiadna možnosť s tým tak slovensky vybabrať," popísal dianie na testoch Hlina.

(Zdroj: Facebook/Alojz Hlina)

Viac ako tisícka otázok, cez ktoré by za iných okolností neprešiel

Hlina sa vraj musel "nadrviť" približne 1200 otázok a tiež si spomenúť na jeho školské časy, keď to bola brnkačka. "Dosť sa toho pomenilo a veľa vecí by som asi nevedel, ak by som si to pred testom nepozrel. Šoférujem viac ako tridsaťpäť rokov, môžem povedať, že som dobrý šofér, ale tých cca 1200 otázok by som bez naštudovania nevedel," popisuje prípravu na testy Hlina.

Testy urobil, no ešte nemá vyhrané

Hlina sa pochválil aj fotografiou na sociálnej sieti, pričom oznámil povzbudzujúcu novinu. "Test som spravil, zajtra (v utorok, pozn.red.) ešte dúfam urobím jazdy a potom začíname. Stretneme sa v niektorom zo slovenských miest pri mojom foodtrucku, niečo si dáme, niečo povieme a večer po robote si urobíme párty, kde vypijeme bar. Lebo po robote, po tom, čo niečo urobíte a dokážete, si môžete posedieť a porozprávať sa," zažartoval si na účet Sulíkovho výroku z Dubaja Hlina.