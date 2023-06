Pellegrini prekvapil: Kandidátka Hlasu je odhalená, na posledné miesto dal svojho bratranca, pozrite sa na tú podobu!

BRATISLAVA/BANSKÁ ŠTIAVNICA - Dôležitý politický a kampaňový deň má za sebou už aj Hlas-SD, ktorý do volieb vedie expremiér Peter Pellegrini. Koncom pracovného týždňa verejnosti nakoniec predstavil celú kandidátku, ktorou chce osloviť voličov. Je už známym fenoménom aj to, že posledné, 150. miesto môže patriť akémusi žolíku. S týmto trendom prišiel líder OĽaNO Igor Matovič, keď sa už roky objavuje na konci kandidátky, no trend našiel uplatnenie aj vo voľbách 2020. Aj v prípade Hlasu-SD sa na konci kandidátky nachádza prekvapenie - je to Pellegriniho bratranec, hasič a futbalista Lukáš Pellegrini. Podobu s predsedom rozhodne nezaprie!

VIDEO Hlas-SD predstavuje kandidátku do volieb 2023:

Pellegrini svoju kandidátku verejnosti predstavil už tradične, v reštaurácii Aušpic pri Dunaji. "Poučili sme sa aj z chýb, ktoré sme spravili. To sú skúsenosti, ktoré získate len pri vypätých situácia, kedy musíte hľadať konsenzus a republiku vyviesť z krízy," povedal Pellegrini pri predstavovaní kandidátky. Prekvapil však na 150. mieste, kam umiestnil človeka menom Lukáš Pellegrini a nejde o náhodu. "My sme to uchopili tak inak. Ja vám poviem, aká je aj 150. strany Hlas. Je veľmi symbolická. Tak, ako sa kandidátna listina začína Pellegrinim, tak sa aj končí Pellegrinim. Na 150-ke je Lukáš Pellegrini, môj bratranec, futbalista zo žiarskeho regiónu, dnes hasič, ktorý slúži Slovenskej republike a komunálny poslanec," pousmial sa Pellegrini.

Pellegrini dodal, že Lukáš Pellegrini sa "bulvárne" nebude prezentovať v politických diskusiách 150-tiek. "Nie je tu, lebo toho času asi slúži ako hasič. Ale je to môj bratranec, takže aj sa do určitej miery na mňa podobá, alebo ja naňho. Je to taká symbolika," uzavrel Peter Pellegrini.

Pellegriniho bratranec je aj športovec

Lukáš Pellegrini počas sezóny 2020/2021 pôsobil ako kapitám A mužstva FK Pohronie v Žiari nad Hronom. V tvári je vážne badať podobnosť s predsedom strany, keďže sú rodina.

Okrem iného sa Lukáš Pellegrini stal aj poslancom v mestskom zastupiteľstve v Banskej Štiavnici a pôsobí aj ako hasič.

Galéria fotiek () Lukáš Pellegrini v hasičskej uniforme (napravo).

Pellegriniho bratranec na predstavovaní kandidátky nebol

Svoj mandát si prevzal po komunálnych voľbách v roku 2022. Lukáš Pellegrini sa na predstavovaní kandidátky pre pracovné povinnosti neobjavil, no už teraz vieme, že kandidátku z posledného miesta určite posilní.