Malo to byť bombastické odhalenie: Hrozí Žiakovi po fejkovom pase Blahu fiasko? Reagujú aj Rusi!

Všetko sa začalo v utorok popoludní, keď kandidát Žiak začal vysielať živé video, kde mával údajnou kópiou úradného listu a fotokópiou dokumentu, ktorý sa javil ako ruský pas poslanca Blahu. Nakoniec sa ukázalo, že celý rad odborníkov toto veľké odhalenie odmietol s tým, že ide o falzifikát.

Sme pobúrení nehoráznou provokáciou, reaguje ruské veľvyslanectvo

Na Žiakovo odhalenie v stredu zareagovalo aj ruské veľvyslanectvo, ktoré je celým incidentom pobúrené. "V súvislosti s "listom" prvého námestníka ministra zahraničných vecí Ruska veľvyslancovi Ruska na Slovensku, ktorý rozširuje kandidát na poslanca za stranu SASKA M. Žiak, oficiálne vyhlasujeme, že ide o hrubý falzifikát. Sme pobúrení touto nehoráznou provokáciou a skutočnosťou, že túto falzifikáciu šíri osoba, ktorá sa opäť uchádza o kreslo poslanca NR SR. Veríme, že orgány činné v trestnom konaní vykonajú riadne vyšetrenie hoaxu a príslušní politici sa v budúcnosti zdržia zaťahovania veľvyslanectva do svojej nečestnej hry," tvrdí veľvyslanectvo.

Ešte predtým však pravosť kópie údajného pasu Ľuboša Blahu spochybnili mená ako Martin Poliačik, Radovan Bránik či Victor Breiner.

Boli to neoverené informácie, bráni sa Žiak

Žiak sa neskôr v statuse kajal a pripustil, že ide o omyl, no aj tak sa oháňal tvrdením, že čerpal z "neoverených informácií". "Podarilo sa zistiť, že pas bol vydaný na určitú ruskú ženu, narodenú v roku 1994. Jedná sa tak o veľmi sofistikovaný fake. Mal som tieto informácie zverejniť alebo zatajiť? Mrzí ma, ak som vyvolal pre niektorých prílišne emócie. Na rozdiel od druhej strany nedisponujem paralelnou tajnou službou, prepismi výpovedí a ani nahrávkami z vyšetrovaní," napísal v statuse po celom odhalení falzifikátu Žiak.

Topíme sa v mori poloprávd a urážok, na Žiakov exces sa zabudne ako na minuloročný sneh

Na to, aký efekt bude mať aktuálne video Žiaka na volebnú kampaň a jeho renomé odpovedal politológ Radoslav Štefančík. "Efekt to nebude mať žiadny. V mori konšpirácií, vzájomných urážok, poloprávd alebo do neba volajúcich nezmyslov konanie pána Žiaka bude tak rýchlo zabudnuté ako minuloročný sneh," myslí si politológ o reakcii na Žiakovo video. Skôr naopak. Žiak podľa neho rozvíril stojaté vody inak "nudnej volebnej kampane SaS". "Dal o sebe vedieť, takže národ teraz vie, že okrem Richarda Sulíka má táto ministrana aj ďalších členov," zažartoval si Štefančík.

Teoreticky by sa ponúkala aj možnosť verejného ospravedlnenia Blahovi, ktorú spomínali viacerí v komentároch, no pri tomto je už reakcia politológa rázna. "Ospravedlniť sa Blahovi? Tým by si strelil náboj rovno do nohy. To by muselo fungovať vzájomne. Lenže keby sa mal poslanec Blaha ospravedlniť pánovi Žiakovi za všetky urážky, ktoré mu doteraz adresoval, mali by sme po kampani," uzavrel odborník.

Žiaka by mali stiahnuť z kandidátky, prekvapil Marušiak

Už oveľa priamejší bol politológ Juraj Marušiak. "Myslím, že pán Žiak sa dopustil činu, ktorý nie je akceptovateľný v politike, bez ohľadu na to, či voči Blahovi prejavujeme symaptie alebo antipatie. Navyše preukázal svoju prakticky nulovú gramotnosť, zosmiešnil seba i svoju stranu a fakticky bezplatne účinkuje v kampani Smeru. Jediný krok ktorým by si SaS mohla zachrániť reputáciu, by bolo, keby Žiaka bez váhania stiahla z kandidátky alebo ak by sa z tej kandidátky Žiak dobrovoľne stiahol," skonštatoval Marušiak.

Politológ Juraj Marušiak (Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj)