VIDEO Obrovský požiar pri Bratislave lokalizovali, je pod kontrolou: Hasiči rozoberajú zrútenú konštrukciu haly

ROVINKA - V blízkosti obcí Rovinka a Dunajská Lužná vypukol požiar. Do redakcie sa nám ozval čitateľ, ktorý popri jazde do práce videl v diaľke obrovské kúdoly čierneho dymu. Na mieste sú desiatky hasičov. Horí sklad s polyetylénom a paletami. Polícia pred obedom ifnormovala, že pre namerané hodnoty škodlivých látok uzavreli niektoré ulice. Vodičov vyzývajú, aby sa úseku vyhli.

Aktualizované 19:11 Hasičom sa požiar skladu v Rovinke podarilo dnes krátko pred 17:00 hod. lokalizovať. Požiar je pod kontrolou a nerozširuje sa. Hasiči momentálne vykonávajú likvidačné práce, rozoberajú zrútenú konštrukciu haly, vyhľadávajú a dohášajú skryté ohniská.

Aktualizované 18:19 V Rovinke v okrese Senec pravdepodobne pre rozsiahly požiar stúpla koncentrácia častíc PM10. Podmienky na vyhlásenie smogovej situácie však nateraz nenastali. TASR o tom informoval Peter Holomáň z odboru monitorovanie kvality ovzdušia Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).

"Podmienky na vyhlásenie smogovej situácie nateraz nenastali, keďže 12-hodinový priemer nepresiahol úroveň 100 mikrogramov na meter kubický a vo večerných hodinách a v piatok je možnosť zrážok a zosilnenia vetra, čím sa podstatne zlepšia rozptylové podmienky. Zároveň predpokladáme výrazné zlepšenie situácie, keď sa podarí dostať požiar pod kontrolu," dodal Holomáň. Ozrejmil, že od 12.00 h začala stúpať koncentrácia PM10 v ovzduší na úroveň, klasifikovanú ako "zhoršená", o 15.00 h presiahla úroveň klasifikovanú ako "zlá" a o 16. hodine dosiahla úroveň "veľmi zlá".

Aktualizované 16:43 Kontrolné chemické laboratóriá v Nitre evidujú výrazné zlepšenie ovzdušia v súvislosti s rozsiahlym požiarom v Rovinke v okrese Senec. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Zuzana Eliášová.

Merania v 13 lokalitách zistili zvýšené koncentrácie oxidu uhoľnatého, oxidov dusíka a ďalšieho množstva zlúčenín. Rezort pritom ubezpečil, že sa nevymykajú rozmedziu hodnôt, ktoré by mali negatívne ovplyvniť občanov žijúcich v okolí. "V súčasnosti evidujú pracovníci laboratória výrazné zlepšenie nameraných hodnôt zlúčenín spôsobených požiarom," ozrejmila Eliášová. Merania boli zamerané aj na zistenie prítomnosti prachových častíc, ktoré sa nepotvrdili.

Aktualizované 15:50 Hasiči naďalej pokračujú v lokalizácii a likvidácii požiaru skladu, ktorý vypukol dnes v obci Rovinka, okres Senec. Na mieste momentálne zasahuje viac ako 180 profesionálnych a dobrovoľných hasičov so 66 kusmi hasičskej techniky. V sklade horí 700 ton plastov a 1500 drevených paliet. Zasahujúci hasiči ochladzujú okolité objekty, aby tak nedošlo k rozšíreniu požiaru. Následkom požiaru došlo vplyvom sálavého tepla a vyčerpanosti k zraneniu 8 hasičov, ktorí utrpeli ľahké zranenia. Kontrolné chemické laboratórium CO v Nitre vykonalo merania v okolitých lokalitách vrátane miesta požiaru. Na základe meraní neboli zistené zvýšené koncentrácie nebezpečných látok v ovzduší. Predpokladá sa, že hasiči budú na mieste zasahovať až do zajtrajšieho rána.

Aktualizované 14:21 V areáli firmy na Majerskej ulici začalo ráno horieť v sklade s polyetylénom a paletami. Požiar sa podľa hasičov rozšíril aj do ďalších okolitých skladov či haly. Okolité budovy ochladzujú. Aktuálne by sa tak oheň šíriť už ďalej nemal. "Nemáme ešte lokalizovaný požiar," uviedol prezident Hasičského a záchranného zboru Pavol Mikulášek s tým, že ak sa to hasičom podarí, budú odstraňovať zdevastované konštrukcie a postupovať k lokálnym ohniskám. Likvidáciu požiaru predpokladá v nočných hodinách alebo nadránom. "Aktuálne sú však také podmienky, aby sa požiar nešíril ďalej," poznamenal. Pri požiari sa podľa jeho slov nateraz ľahko zranilo osem hasičov. Celkovo tam zasahuje vyše 180 profesionálnych a dobrovoľných hasičov so 66 kusmi hasičskej techniky. Hasiči spolupracujú s políciou i pracovníkmi Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany v Nitre, ktorí merajú kvalitu ovzdušia v okolí. Na základe nameraných hodnôt evakuovali len zasiahnutý areál, obyvatelia v okolí ohrození nie sú. V prípade potreby je pripravený evakuačný autobus.

Aktualizované 14:15 Rozsiahly požiar v Rovinke v okrese Senec nateraz neovplyvnil Letisko M. R. Štefánika v Bratislave. Funguje bez obmedzení a všetky odlety aj prílety sú vybavované v plánovanom čase. Potvrdila to PR špecialistka letiska Veronika Tóthová. "Požiar v Rovinke neobmedzil letovú prevádzku na letisku," uviedla.

Aktualizované 13:50 Odporučenie nevetrať a obmedziť pohyb vonku pre dym z rozsiahleho požiaru v obci Rovinka v okrese Senec platí aj pre obce v spádovej oblasti v okruhu približne 30 kilometrov juhozápadne. Informuje o tom obec Rovinka i ďalšie dotknuté samosprávy.

Aktualizované 12:25 Obec Rovinka na svojom webe informuje, že pri požiari boli namerané zvýšené hodnoty škodlivých látok v ovzduší, ktoré sú spôsobené splodinami horenia. "Preto je nevyhnutné, aby občania obmedzili pohyb na verejných priestranstvách. Rovnaké opatrenie bolo odporučené aj pre obce v spádovej oblasti v okruhu približne 30 kilometrov juhozápad. Zároveň v Rovinke bola uzatvorená celá zásahová oblasť a žiadame občanov, aby sa v nej nepohybovali," vyzvala samospráva.

Aktualizované 11:43 Dym z rozsiahleho požiaru v obci Rovinka v okrese Senec sa dostáva aj do Bratislavy. Upozorňuje na to bratislavská mestská polícia s tým, že smer vetra sa v najbližších hodinách nezmení. "Ľuďom v dotknutých mestských častiach odporúčame nevetrať a zdržiavať sa v uzavretých priestoroch," vyzvala na sociálnej sieti mestská polícia. Nevetrať a obmedziť pohyb vonku odporučila aj obec Dunajská Lužná

Aktualizované 11:30 V dôsledku škodlivých látok v nameraných hodnotách (nie sú život ohrozujúce) je uzatvorená ulica Majerská a časť ulice Hlavnej na úrovni obytných blokov, informuje polícia.

Aktualizované 11:00 Obyvatelia z okolia hovoria, že v blízkom okolí nie je žiadny protipožiarny zdroj vody, preto sa tu točí veľa hasičkých áut. Neďaleko apokalypsy sú novostavby.

Aktualizované 10:28 Hasiči informovali, že na mieste zasahuje už viac ako 100 profesionálnych a dobrovoľných hasičov. Tí pokračujú v lokalizácii a likvidácii požiaru skladu s polyetylénom a paletami v obci Rovinka, okres Senec. Na mieste udalosti sa nachádzajú dobrovoľní hasiči z okolitých obcí a profesionálni hasiči z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja.

"Hasiči vykonávajú hasebné práce aj pomocou výškovej techniky. Na miesto udalosti smerujú pracovníci KCHL CO v Nitre, ktorí budú z dôvodu silného zadymenia vykonávať merania kvality ovzdušia v okolí. Na požiarisku sa nachádza aj prezident HaZZ Pavol Mikulášek," povedali.

Dym z požiaru v Rovinke vidieť aj z bratislavskej Rače.

Aktualizované 10:02 Požiar a hustý dym z plameňov vo fabrike pozorujú ľudia aj z ďalších oblastí pri obci Rovinka.

"Takmer 60 profesionálnych a dobrovoľných hasičov momentálne zasahuje pri požiari v obci Rovinka, okres Senec. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že plamene zachvátili sklad s polyetylénom a paletami s rozlohou cca 100x40 metrov. Na mieste udalosti momentálne zasahuje 33 profesionálnych a 24 dobrovoľných hasičov z okolitých obcí, ktorí sa požiar snažia dostať pod kontrolu," potvrdila hovorkyňa hasičov Katarína Križanová.

Obyvatelia Rovinky už na sociálnej sieti medzi sebou šíria upozornenia, aby si zatvoriili okná.

Polícia prijala správu opožiari o 7.34 ráno. "Podľa doposiaľ zistených informácií sa nejedná o zdraviu škodlivé, alebo výbušné látky. K zraneniu osôb nedošlo. Na mieste sa nachádza niekoľko hliadok polície, ktoré usmerňujú dopravu, preto apelujeme na vodičov, aby sa pri prejazde uvedeným úsekom riadili ich pokynmi. Presné príčiny vzniku požiaru budú predmetom ďalšieho vyšetrovania," upokojili.