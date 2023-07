Obrovský požiar v Česku: Stovky metrov poľa v plameňoch, hasenie komplikoval vietor

Oheň sa už ďalej nešíri, zničil ale prakticky celé pole. Zásah, na ktorom sa zúčastnilo 22 jednotiek hasičov, komplikoval silný vietor, ktorý plamene hnal cez suché pole. Na mieste teraz zostane strážiť päť jednotiek hasičov, povedal krátko pred 20.00 h riadiaci dôstojník hasičov.

Pre požiar bol vyhlásený až najvyšší stupeň poplachu. Hasiči využili aj drony na prieskum terénu. Oheň sa popoludní rozšíril na plochu asi 1000 krát 400 metrov, ale kvôli vetru sa šíril ďalej. Po tom, čo plamene spálili zvýšené obilie, zostal na poli len čierny popol. Časť poľa sa ale hasičom zachrániť podarilo. "Podľa snímok z dronov má požiarovisko 17 hektárov. Nie sme však schopní z toho rozlíšiť, čo zničil požiar a čo bolo strnisko. To potom musí spresniť majiteľ," povedal riadiaci dôstojník. Päť jednotiek by na mieste malo zostať zhruba do polnoci, a dohliadať na to, aby sa oheň znovu nerozhorel.