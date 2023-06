VIDEO Prezidentka a minister školstva diskutovali so študentmi obchodnej akadémie o hoaxoch

Na stretnutí so zhruba piatimi desiatkami stredoškolákov sa zúčastnila aj hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská, predseda Trnavského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom školy, Jozef Viskupič, riaditeľka OA Marta Bačíková i riaditeľ Slovenskej debatnej asociácie Ondrej Schütz. "Je to začiatok našej dlhšej série stretnutí," povedal minister školstva, ktorý sa ujal moderovania. Prezidentka v úvode uviedla, že tému otvárať je dôležité, aby "sme si spoločne rozumeli, pretože to je predpoklad spolupráce". A kooperácia zohráva dôležitú úlohu pri manažovaní spoločnosti, zvlášť v obdobiach krízy. Vyzdvihla v tomto kontexte úlohu mladej generácie, ktorá po čase nastúpi do vedúcich postov riadenia štátu a musí byť pripravená.

VIDEO Téma hoaxov je veľká skoro civilizačná téma, potvrdil minister školstva Bútora

"Na školu sme prišli počúvať," doplnil Bútora. Kritické myslenie a hoaxy vnímajú, ako uviedol, ako veľkú civilizačnú tému a školy a ich postoje k otázke sú veľmi dôležité. "Budeme navštevovať rôzne školy po celom Slovensku a vrátime sa okrem rozhovorov k novému štátnemu vzdelávaciemu systému aj ku kritickému mysleniu," povedal minister.

Galéria fotiek () Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Z rozhovorov na trnavskej OA si odnášajú obe strany podľa neho uvedomenie, že hoaxy a potreba kritického myslenia sa týka všetkých. "Hovorili sme, že pre spoločnosť je dobré a zdravé, keď sú rôzne názory, pohľady a postoje, ale treba ich stavať na jednom vnímaní reality," uviedol. Vo veku sociálnych médií, skresľovaní reality a umelej inteligencie to bude rozhodujúci moment. Tínedžeri sú podľa neho najlepšou vzorkou, s ktorými sa dá téma rozdebatovať. Ďalšou zastávkou ministra školstva v Trnave bola Základná škola s materskou školou v Trnave-Modranke, ktorá je jednou zo 40 škôl, zapojených do pilotného kola nového štátneho vzdelávacieho systému.