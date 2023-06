Mladí Slováci by na vysokých školách uvítali výučbu v cudzom jazyku na vysokých školách: Štipendiá by ich motivovali

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Zostať študovať na Slovensku by zvažovalo viac študentov, pokiaľ by slovenské vysoké školy poskytovali výučbu v cudzom jazyku, zvýšil by sa komfort na školách, ale aj zlepšili by sa ubytovacie možnosti. Vyplýva to z júnového prieskumu agentúry Ipsos pre sekciu plánu obnovy na Úrade vlády SR medzi študentmi vo veku 17 až 19 rokov.