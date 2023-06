Daniel Bútora dúfa, že z volieb vzíde minister, ktorý bude na ministerstve štyri roky

BRATISLAVA - Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora verí, že z volieb vzíde vláda, ktorá vygeneruje ministra, ktorý bude schopný byť na ministerstve štyri roky. Školstvo by si to podľa neho zaslúžilo, potrebovalo by to a učitelia by to veľmi ocenili. Uviedol to pri príležitosti končiaceho sa školského roka 2022/2023 na Spojenej škole Dolinského v Bratislave, kde odovzdal vysvedčenia spolu so svojím predchodcom Jánom Horeckým.

Pripomenul, že od septembra sa začne po novom učiť 40 základných škôl naprieč celým Slovenskom. Aj preto bude potrebné, aby nový šéf rezortu školstva pracoval systematicky. Zhodnotil, že za posledných pár týždňov a mesiacov priniesli do školstva pokoj a stabilitu. "Učitelia to potrebujú, aby sa pripravili na výzvy, ktoré prídu," povedal. Podľa neho sa im to podarilo, pretože vyriešili niektoré kľúčové otázky. "Povedal by som, že sme vykopli veľmi často loptu z bránkovej čiary, od tretej hodiny telesnej výchovy, cez učebnice až po ceny energií. Je to preto, aby sme mali väčší pokoj a aby sa učitelia mohli venovať systematickej práci," povedal.

Archívne video

Viac ako 680.000 žiakov dostane počas piatka koncoročné vysvedčenia. Prvýkrát si domov ponesie vysvedčenie aj 63.775 prvákov. Od 1. júla sa pre školákov začínajú letné prázdniny, ktoré potrvajú do 31. augusta. Vyučovanie v školskom roku 2023/2024 sa začne v pondelok 4. septembra. Zaslúžený oddych čaká aj takmer 44.000 učiteľov základných škôl a viac ako 18.000 pedagógov stredných škôl.

Tento rok sa počas prázdnin letné školy neuskutočnia. Bútora povedal, že toto rozhodnutie sa zrealizovalo ešte pred jeho nástupom do funkcie ministra. Myslí si, že trend dovzdelávania detí cez prázdniny by mal byť systematický a dlhodobý. Poukázal na to, že predchádzajúce roky boli letné školy reakciou na krátkodobú potrebu súvisiacu s ochorením COVID-19. Ako odborník by do budúcna odporúčal, aby ministerstvo zvážilo organizáciu letných škôl, v tomto smere by postupoval premyslene.