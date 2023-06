Zlé správy pre študentov: Nová daň za ubytovanie v hlavnom meste ohrozí ich finančnú situáciu

"Hoci táto úprava zasiahne len obmedzený počet študentov a zamestnancov, respektíve hostí v ubytovacích zariadeniach univerzity a na obmedzený čas, spôsobí im nárast životných nákladov, keďže internáty budú nútené zvýšiť cenu ubytovania v letných mesiacoch," skonštatoval Rybanský. STU preto podľa neho zvažuje obrátiť sa na hlavné mesto so žiadosťou o prehodnotenie prijatej úpravy dane z ubytovania.

Ohrozí sa finančná situácia študentov?

Obdobný krok už urobilo vedenie vysokoškolských internátov Mlyny UK, ktoré požiadalo o výnimku pre internáty alebo skupiny ubytovaných osôb. Upozornilo, že nová daň za ubytovanie finančne ohrozí študentov i ďalšie osoby z prostredia Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. "Uvedeným ubytovaným stúpne cena za letné ubytovanie počas júla a augusta o približne 90 eur na mesiac, v závislosti od dĺžky ubytovania," poukázalo vedenie internátov. Hlavné mesto zatiaľ na otázky TASR neodpovedalo.

Výpadky v mestskom rozpočte

Novým všeobecne záväzným nariadením (VZN), ktoré koncom mája schválilo bratislavské mestské zastupiteľstvo, sa zvyšuje sadzba dane za ubytovanie. V prípade ubytovacích zariadení v Starom Meste bude po novom 3,50 eura na osobu a prenocovanie, na území zvyšných 16 bratislavských mestských častí vo výške troch eur. Mesto to odôvodňuje aj výpadkami v rozpočte.

Pôvodné VZN z roku 2016 určilo jednotnú sadzbu 1,70 eura na osobu a prenocovanie. Zvýšenie predstavuje pri sadzbe tri eurá 76-percentný nárast a pri sadzbe 3,50 eura až 105-percentný nárast. Schválením nových sadzieb by mohol v roku 2023 dosiahnuť príjem podľa bratislavského magistrátu 4.837.242 eur. To by znamenalo zvýšenie príjmu do rozpočtu mesta v tomto roku o približne 1.288.726 eur oproti vlaňajšku. V roku 2024 sa predpokladá príjem do mestskej pokladnice vo výške 5.416.265 eur.