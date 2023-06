AKTUÁLNE Úradnícka vláda nedostala dôveru parlamentu! Prvá reakcia Čaputovej, Ódor hovorí o žumpe a primitivizme

Video: Vláda Ľudovíta Ódora nezískala dôveru parlamentu

Vládu podporili len poslanci za SaS, nezaradení poslanci okolo Eduarda Hegera a Tomáš Valášek. Zdržali sa Sme rodina, OĽANO aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho. Proti hlasovali len poslanci Smeru-SD a niekoľkí nezaradení.

Prezidentka Zuzana Čaputová v reakcii na výsledky hlasovania uviedla, že vznik úradníckej vlády bola jediná ústavná možnosť ako priviesť Slovensko k predčasným voľbám po tom, ako parlament vyslovil nedôveru vláde Eduarda Hegera a zároveň sa v ňom nenašla parlamentná väčšina potrebná na vznik inej vlády. Odmietnutie väčšiny poslancov vysloviť dôveru vláde odborníkov, navyše bez presvedčivých vecných argumentov, preto považuje za veľmi nezrelý postoj. "V zmysle ústavy prezidentka vládu Ľudovíta Ódora poverí vykonávaním jej pôsobnosti až do zostavenia novej vlády, ktorá vzíde z predčasných parlamentných volieb v septembri," uviedol prezidentský palác. Čaputová zároveń ocenila postoj poslancov a poslaneckých klubov, ktoré hlasovali za vyslovenie dôvery vláde odborníkov.

Ódor hovorí o žumpe a primitivizme

Premiéra Ľudovíta Ódora výsledok hlasovania o dôvere v Národnej rade (NR) SR neprekvapil. Ako uviedol, napriek neschváleniu programového vyhlásenia vlády sa ho kabinet bude snažiť napĺňať aj s obmedzenými kompetenciami. "Vláda už nebude mať plné kompetencie a my sa musíme pripraviť na to, že mnohé rozhodnutia budeme musieť konzultovať s prezidentkou," skonštatoval Ódor. Ako pripomenul, mnohé úkony sa predĺžia a niektoré veci nebudú možné. PVV nazval cestovnou mapou vlády do konca volieb. "Všetko, čo sme sľúbili, sa budeme snažiť aj dodržať," potvrdil.

Na margo samotnej diskusii v parlamentu uviedol, že v rozprave sme počuli naozaj všetko, "od totálnej žumpy, primitivizmu, stand-up komédie až po naozaj cenné rady a kvalitné pripomienky." Podľa jeho slov sa to, aké je Slovensko, odráža aj v parlamente. "Nečakal som nič iné," skonštatoval. Dodal tiež, žie mnohé diskusie boli konštruktívne.

Podľa predsdu Hlasu-SD Petra Pellegriniho stačí vláde aj obmedzený mandát. "Dôvera tejto vláde sa preceňovala. Na to, čo tu majú štyri alebo päť mesiacov robiť, im stačí aj obmedzený mandát," uviedol. Výsledok hlasovania ho neprekvapil. "Vláda Ódora získala podľa očakávania len toľko hlasov, koľko získala. Myslím si, že to bolo dopredu všetkým jasné," podotkol.

Predseda SaS Richard Sulík považuje nevyslovenie dôvery vláde parlamentom za politickú chybu. Zdôraznil, že poslanecký klub SaS vládu podporil. "Národná rada sa teraz zbavila akéhokoľvek dosahu na vládu. Všetko prenechala pani prezidentke. Ja tomuto postoju nerozumiem," zdôraznil šéf liberálov. Aj keď nebolo schválené programové vyhlásenie vlády, Sulík vychádza z toho, že vláda sa ním bude riadiť. "Pokiaľ sa budú držať programového vyhlásenia, i keď neschváleného, tak môžu rátať s našou podporou," deklaroval.

Podľa šéfa Demokratov Eduarda Hegera sledovali poslanci nevyslovením dôvery vláde Ľudovíta Ódora svoj vlastný záujem. "Dalo sa čakať, že sebeckí politici nepodporia vládu Ľudovíta Ódora, aj keď jej úspech je dôležitý pre Slovensko," zdôraznil s tým, že nezaradení poslanci pôsobiaci v strane Demokrati dali vláde dôveru. Heger tvrdí, že nemajú dôvod hádzať vláde odborníkov polená pod nohy. "Držíme Ľudovítovi Ódorovi palce, aby uniesol ťarchu vládnutia bez dôvery - viem, aké to je," podotkol.

Hnutie OĽANO a priatelia zasa tvrdí, že bude podporovať každý dobrý zákon, ktorý vláda Ľudovíta Ódora predloží. "Rovnako sme úradníckej vláde k dispozícii na zvolanie mimoriadnych schôdzí parlamentu kedykoľvek počas parlamentných prázdnin s cieľom dobré zákony pre ľudí presadiť," uviedol Igor Matovič. Poslanecký klub OĽANO a priatelia podľa jeho slov nemohol zahlasovať za vyslovenie dôvery vláde, ktorá odmietla dať záruku, že sa nebude snažiť zrušiť podporu 200 eur mesačne na dieťa.

Diskusia trvala dva dni

Diskusia o vládnom programe trvala dva dni, vystúpili v rámci nej viacerí poslanci, viackrát sa vyjadril aj premiér a niektorí ministri. Zákonodarcovia sa zapájali aj faktickými poznámkami. Ódor poslancov požiadal o dôveru a predstavil základné priority programu vlády. Deklaroval, že jeho kabinet má ambíciu priniesť pokoj aj kultivovanú politickú diskusiu. Aktuálne podľa jeho slov treba zabezpečiť riadny chod štátu, prípravu a implementáciu opatrení na pomoc obyvateľom s infláciou, ale aj riešiť štátne financie.

Viacerí poslanci vládnemu programu vyčítali, že obsahuje len málo konkrétnych riešení. Smeru-SD chýbalo aj zhodnotenie aktuálneho stavu v SR. Naopak, SaS či nezaradení poslanci okolo Eduarda Hegera avizovali podporu vláde. Sme rodina sa plánovala pri hlasovaní o dôvere zdržať.

Čo bude ďalej?

Publicista Juraj Hrabko ešte pred hlasením uviedol, že okiaľ parlament vláde dôveru nevysloví, prezidentka ju podľa neho formálne odvolá a následne by mala vládu Ľudovíta Ódora poveriť vedením štátu až do nástupu nového kabinetu. "Neviem si predstaviť, že by pani prezidentka vymenila túto vládu ešte raz, veď je to jej vláda. A sú necelé štyri mesiace do volieb," dodal.

Je potrebné, aby inštitúcie štátu v období pred voľbami normálne fungovali, čo je podľa Hrabka jedna z výziev, ktoré pred vládou odborníkov stoja. "Úlohou vlády pán Ódora je pripraviť riadne parlamentné voľby a nepokaziť veci ešte viac ako pokazené sú. Žiadne iné veľké ciele si stavať nemôže," poznamenal Hrabko.