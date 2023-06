Mihál bude spolupracovať s Demokratmi a Jablkom: Nebude členom ani jednej strany, pomôcť chce s prípravou programu

Mihál ozrejmil, že nebude členom ani Demokratov, ani Jablka. Pomôcť chce s prípravou programu a je rád, že bude môcť spolupracovať s niektorými osobnosťami týchto strán. Poukázal na potrebu riešenia problémov bežných ľudí. "Jozef Mihál je najväčší odborník na sociálne veci na Slovensku," tvrdí líder Demokratov Eduard Heger. Vyzdvihol jeho skúsenosti v tejto oblasti. Demokrati so stranou Jablko chcú podľa Hegera priniesť najsilnejší a najlepší sociálny program.

archívne video

Predstaviteľka vznikajúcej strany Jablko Lucia Ďuriš Nicholsonová ozrejmila, že Mihál začal s jej stranou spolupracovať ako odborný garant práve na sociálne témy. Skonštatovala, že voľby by nemali byť o lídrovi Smeru-SD Robertovi Ficovi a voliči by si nemali vyberať menšie zlo. "Dávame dokopy obrovský silný tím hlavne v sociálnej oblasti, aby ľudia nemuseli voliť menšie zlo, ale to väčšie dobro," uviedla. Na otázky o prípadných rokovaniach o možnej volebnej koalícii či ďalšej spolupráci Heger neodpovedal, prípadné dohody podľa jeho slov oznámia. V tomto období sa chce Hegerova strana venovať programu a predstaviť ho voličom.