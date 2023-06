VIDEOROZHOVOR Taraba odmietol byť na kandidátke s komunistami! Nevyzeralo to, že by to SNS „dala“ sama, tvrdí

BRATISLAVA – Do veľkej politiky vstúpil s kotlebovcami, v ich radoch však dlho nepobudol. Takmer celé volebné obdobie strávil v parlamente ako nezaradený poslanec, založil vlastný subjekt s názvom ŽIVOT- Národná strana a pred pár týždňami po boku Andreja Danka oznámil, že do volieb pôjdu spoločne na kandidátke so SNS. O tom, ako vzniklo toto spojenectvo, prečo ako konzervatívec nezakotvil v KDH a ako sa pozerá na spoločnú kandidátku s komunistami, sme sa rozprávali s Tomášom Tarabom.

Pred niekoľkými týždňami ste ohlásili, že do volieb 2023 pôjdete na jednej kandidátke so stranou SNS. Čo vás spája, v čom vidíte ten najväčší prienik?

- SNS je historicky najstaršia slovenská strana, má 150 rokov a priniesla témy slovenskej svojbytnosti oveľa skôr, ako si to slovenský národ uvedomoval. Takže ak sa máme spájať okolo nejakej národnej strany, je logické, aby to bolo okolo historicky najstaršej strany. SNS ma konzervatívny, sociálny a národný pilier a my spolu s Kuffovcami ideme posilniť aj ten kresťanský, aj ten národný. Myslím si, že každému je dnes jasné, že to, čo mení hru týchto volieb, je to, či SNS prejde do parlamentu, alebo neprejde. Ak SNS prejde, tak predpoklad, že vznikne stabilná vláda na kontúrach pronárodných síl, je oveľa vyšší, ako keď neprejde. SNS na svoju adresu nepočúva od relevantných strán žiadne výhrady, že nemá koaličný potenciál tak, ako to počúvajú iní. Takže toto je veľmi dôležitý moment a ja som veľmi rád, že základné kontúry, ktoré sme si s Andrejom Dankom dali, sa napĺňajú a kandidátka posilňuje každým dňom.

Môžete konkretizovať tie kontúry, o ktorých hovoríte?

- Andrejovi som ešte v decembri povedal, že je pre mňa najlogickejšie, aby som išiel pomôcť SNS dostať sa do parlamentu. Nie je tajomstvom, že patrím medzi najaktívnejších poslancov na sociálnych sieťach a som v prvej štvorke najslepdovanejších politikov na sociálnych sieťach a to aj napriek tomu, že do propagácie príspevkov nedávam ani cent a robím to zámerne, aby som mal organický stabilný rast. Považoval som za povinnosť, aby sme pomohli najstaršej strane dostať sa do parlamentu. Keď sme začali rokovania, tak to nevyzeralo na to, že by to SNS vedela „dať“ sama. Dnes sú tie trendy úplne jasné a SNS je na prahu parlamentu. S pánom Dankom som sa dohodol, že otvoríme kandidátku v nejakom pomere 40:60 tak, aby 40 percent boli ľudia, ktorí prišli z vonku, ale majú spoloční hodnotoví prienik. Ja som na druhej strane akceptoval na popredných miestach ľudí, ktorí patria do okruhu Andreja Danka. Podarilo sa nám dotiahnuť Národnú koalíciu s pánom Huliakom, ktorý mal v komunálnych voľbách veľmi dobré čísla, europoslanca pána Radačovského, syna zosnulého generála Lučanského, Kuffovci sú silný kresťanský pilier, naposledy sme ohlásili aj známe tváre z alternatívnych médií, ktoré 3,5 roka v boji s touto neschopnou vládou opozícii výraznejšie pomáhali ako mainstream – je tam Martina Šimkovičová, Roman Michalko a tie mená ešte budú pribúdať. Som rád, že Andrej Danko si uvedomil historickú úlohu SNS ako formy, na ktorej sa spoja tieto sily, ktoré však nehovoria o vytiahnutí Slovenska z euroatlatických štruktúr, ale o tom, že treba na prvom mieste obhajovať záujmy Slovákov. Táto vláda robila všetko naopak. Andrej Danko naozaj dodržal to, že s každým, kto bude prínosom a bude relevantný, je ochotný sa baviť a z môjho pohľadu SNS buduje naozaj jednu z tých najsilnejších kandidátok, ktoré vo voľbách budú.

