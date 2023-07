VIDEOROZHOVOR Danko: Sme pripravení opäť vládnuť! Chcem, aby sa k moci nedostali ľudia ako Kollár a Sulík

BRATISLAVA - V minulosti bol druhým najvyšší ústavným činiteľom, no po voľbách si dal od vysokej politiky nútenú prestávku. Teraz chce opäť zabojovať o hlasy voličov a dostať národniarov späť do parlamentu. O tom, kto sú pre neho partneri do diskusie, či je jeho strana pripravená znova vládnuť, ako vníma Vladimira Putina a Donalda Trumpa, ale aj o tom, či by mal Boris Kollár skončiť na poste šéfa parlamentu, sme sa rozprávali s predsedom SNS Andrejom Dankom.

Viac vo VIDEOROZHOVORE TU:

Pán Danko, podľa posledného prieskumu Focusu z mája má SNS 4,7 percenta, strana Republika má skoro dvakrát toľko 9,7 percenta. Vy ste Milanovi Ukríkovi venovali aj videá na Facebooku, vediete s ním takú slovnú vojnu ak to tak môžeme nazvať. Prečo? Myslíte si, že s Republikou bojujete o rovnakého voliča?

- Ja Republiku neriešim, reagoval som len na to, keď pán Uhrík hovoril, že treba voliť Republiku a poukazoval na SNS. Odkázal som mu, že nerozumiem, prečo jeden deň útočí na Fica, druhý deň na Pellegriniho a tretí deň na SNS. Nech si pán Uhrík robí svoju politiku. Čo sa týka prieskumu, tak každý deň tu máme inú agentúru, iné čísla. Som presvedčený, že SNS má už cez päť percent a na rozdiel od pána Uhríka máme koaličný potenciál. Aj dnes som komunikoval s Robertom Ficom aj Petrom Pellegrinim, to znamená, že SNS je skúsená politická strana. Máme starostov, primátorov, obohatili sme kandidátku o zástupcov rôzneho politického spektra a myslím si, že sme pripravení opäť vládnuť.

Galéria fotiek () Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Môžete jasne vylúčiť, že by ste išli s Republikou do koalície?

- Stále vás zaujímajú tie veci, s kým áno a s kým nie. Pre mňa je najdôležitejšie, aby sa človek ako Kollár, ktorý dal zákazku jednej svojej priateľke 10 miliónov eur, s druhou sa háda, má posteľ v Národnej rade, alebo je podozrenie, že SIS na základe jeho intervencie mohla použiť autá na sledovanie partnerky, k moci nedostal. To isté Sulík, ktorý svoju dcéru zobral do Dubaja a nechal tam milión. O Matovičovi asi hovoriť ani nemusím. Čo sa týka Progresívneho Slovenska, je to pre nás prvotný politický súper, pretože nezastávame ich názory vo vzťahu k rôznym pozíciám, ktoré uvádzajú. Urobíme všetko pre to, aby takáto vláda nevznikla a kto s kým bude vládnuť, necháme na ľudí. Chcem, aby SNS získala čo najväčší počet hlasov tak, aby koalícia bola zložená z čo najmenšieho počtu politických strán.

Vo videu ste Uhríkovi odkázali, že nadáva na Pelleho, čo citujem „chápete.“ Na druhej strane ste sa však nechali počuť, že by ste vládli so Smerom a Hlasom. Ako to teda chápať. Je Peter Pellegrini pre vás partner alebo nie?

- V politike sa vždy vzťahy vyvíjajú. V roku 2020, keď som kritizoval nášho koaličného partnera Smer-SD, kde bol aj Peter Pellegrini, boli mnohé veci jednoducho nastavené aj proti SNS. Dnes máme za sebou skúsenosť vlády Sulíka, Matoviča a Kollára. Keď som v roku 2016 povedal, že Bugár je pre mňa menšie zlo, ako Sulík, Matovič a Kollár, tak málo ľudí to chápalo. Určite som nesníval o tom, že budem vo vláde s Ficom a Bugárom, ale čas mi dal za pravdu, že som sa nemýlil. Takže áno, svoje vo vzťahu k Pellegrinimu som povedal. Aj Pellegrini vo vzťahu ku mne. Dnes komunikujeme veľmi zodpovedne a tak, aby som aj jeho presvedčil, že vždy je lepšia vláda s Ficom a SNS, ako s PS alebo SASKOU.

Galéria fotiek () Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ďalej sa tiež dozviete:

či by išiel znova do vlády, kde by bol premiérom Robert Fico

či bolo podľa neho v poriadku, že Tomáš Taraba komentoval výzor dcéry prezidentky Zuzany Čaputovej

prečo si myslí, že NBS je komunistický podnik

či si stále myslím, že Vladimir Putin je našim priateľom

či by mal Boris Kollár skončiť vo funkcii šéfa parlamentu

čo mu prekáža na vláde Ľudovíta Ódora

Odpovede nájdete vo video-rozhovore.