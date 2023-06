Politické dusno spôsobuje nové väzby: Hlas si už vie predstaviť spoluprácu s KDH, Majerský odmieta Smer a extrémistov

"Pokiaľ KDH pod vedením pána Majerského neplánuje hneď od začiatku ťahať Slovensko do nejakých veľkých kultúrnych vojen a oživovať témy, ako sú interrupcie, môže byť pre nás relevantným partnerom na debatu," vyhlásil Pellegrini s tým, že nemá problém si hocikedy sadnúť s Majerským za stôl a rokovať o potenciálnej koalícii. Pellegrini je rád, že KDH ide zabojovať o vstup do parlamentu, pretože potrebujeme čo najviac štandardných strán, ktoré majú aj regionálne zastúpenie, skúsenosti a prešli si rôznym obdobím.

"KDH vylúčilo zo spolupráce Smer a extrémistov, o iných politických stranách sme sa nebavili," tvrdí Majerský. Spoluprácu si vie predstaviť s hociktorou stranou, s ktorou sa dohodnú na pomoci v školstve, zdravotníctve, sociálnej oblasti, ale aj na tom, že sa nebude rušiť špeciálna prokuratúra. Zdôraznil, že v prípade úspechu nepôjde KDH do koalície so stranou, ktorá by chcela vtiahnuť do legislatívneho procesu napríklad registrované partnerstvá. "Nemáme v agende ani vo volebnom programe zavádzanie registrovaných partnerstiev, v tom nemôžeme s KDH naraziť," reagoval Pellegrini.

Nechcú sa zaseknúť v kultúrnych vojnách

Majerský tiež zdôraznil, že KDH chce chrániť ľudský život od počatia až po prirodzenú smrť, no nechce sa zaseknúť iba v prenatálnom období. KDH sa podľa jeho slov naďalej pripravuje na voľby samostatne, ale plánuje spájať konzervatívnych aj kresťanských politikov a osobnosti na svojej kandidátke.

V súvislosti s podporou vlády Ľudovíta Ódora čaká KDH na programové vyhlásene vlády a na to, že pripraví vyrovnaný rozpočet. Majerský predpokladá, že poslanci parlamentu si dôkladne pozrú program vlády. Myslí si, že je na škodu, pokiaľ sa úradnícka vláda dehonestuje len na to, aby kúrila a svietila. Iba to podľa neho nemá robiť žiadna vláda. Pellegrini povedal, že priority, ktoré mu predstavil premiér, zvládne naplniť aj bez toho, aby mal vyslovenú dôveru v parlamente.