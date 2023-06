Neochvejné prvenstvo by vo voľbách patrilo Smeru: Hlas a PS mu však šliapu na päty! Karty môže zamiešať nečakaný hráč...

BRATISLAVA – Predčasné parlamentné voľby sa neúprosne blížia a do ich konania zostávajú už len 3 mesiace. Predvolebná kampaň je v plnom prúde a jej vplyv na voličov bude miešať kartami až do posledného a rozhodujúceho dňa. O tom, ako môžu voľby dopadnúť, hovorí aj volebný model agentúry AKO pre reláciu TV JOJ Na Hrane, podľa ktorého by cez brány parlamentu priam až preleteli rovno 3 strany. Zvyšok hráčov sa však bude musieť uspokojiť len s takým počtom voličov, ktorý im v súboji zvýši.

Najnovší volebný model potvrdil trend, ktorý je stabilný už niekoľko posledných týždňov. Z voličov, ktorí by sa v septembri 2023 zúčastnili volieb, by si až 19% vybralo ako svojho favorita ľavicový Smer-SD. Druhý v poradí by skončil Hlas so ziskom 17,2% a na treťom mieste by finišovalo liberálne Progresívne Slovensko, ktorému by v predčasných voľbách dôveru vyjadrilo 14,4%.

Cez brány parlamentu by sa prebojovala aj strana SaS so 7,8% a bývalé najsilnejšie OĽANO, ktorému by dôveru znova prejavilo 7,1% rozhodnutých voličov. Svoje miesto by v parlamente našla aj novovzniknutá Republika so ziskom 7,0% a dnes mimoparlamentné KDH so 6,5%. Smer rodina Borisa Kollára by tak prvú osmičku uzavrela so ziskom 6,2%.

Galéria fotiek () Zdroj: Agentúra AKO

Podľa volebného modelu by bránami parlamentu neprešli: Stále však môžu zamiešať karty

So ziskom 4,7% hlasov rozhodnutých voličov by pred bránami parlamentu ostala národná SNS a tiež Demokrati pod vedením expremiéra Eduarda Hegera, ktorí by získali 2,8% hlasov. Maďarské strany by prezentovala strana Maďarské fórum, ktorá by získala 2,1% percenta hlasov. Pod hranicou dvoch percent by ostali strany Aliancia a Modrí, Most-Híd, ktorým by vyjadrilo dôveru zhodne 1,3% rozhodnutých voličov.

Galéria fotiek () Zdroj: Agentúra AKO

So ziskom jedno a menej percent by obstáli strany ĽSNS (1,0%), Za Ľudí (0,6%), Kresťanská únia (0,3%), Komunistická strana Slovenska (0,3%) a napokon strany Národná koalícia a Práca slovenského národa, ktoré by oslovili zhodne 0,2% rozhodnutých voličov.

Galéria fotiek () Zdroj: Agentúra AKO

Najviac parlamentných kresiel by obsadil Smer, najmenej Kollárova Sme rodina

Pokiaľ by voľby dopadli rovnako, ako to dnes naznačuje volebný model, strana Smer by v Národnej rade zasadla na 34 kresiel. Strana Hlas by obsadila 30 kresiel a napokon tretie Progresívne Slovensko by zaujalo svoje miesto na 25 kreslách. SaS by zasadla na 14 kresiel, OĽANO by obhájilo 13 kresiel a Republika 12. KDH a Sme Rodina by v parlamente napokon mali zhodne 11 hlasov.

Galéria fotiek () Zdroj: Agentúra AKO

Väčšina voličov je tri mesiace pred 31. septembrom rozhodnutá

Volebný model sa už tradične zameral aj na to, ako veľmi sú o svojej voľbe respondenti presvedčení. Zo vzorky 1000 respondentov je až 61,7% opýtaných voličov rozhodnutých. O čosi menej ako štvrtina, teda 24,2% voličov rozhodnutých nie je a polovica z toho, 12,5% opýtaných, by k voľbám nešlo.

Galéria fotiek () Zdroj: Agentúra AKO