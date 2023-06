VIDEO Krajiny V4 chcú zintenzívniť vojenskú spoluprácu, oznám náčelník Zmeko

BRATISLAVA - Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) chcú zintenzívniť vojenskú spoluprácu. Podľa náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generála Daniela Zmeka je zintenzívnenie spoločných cvičení cestou skvalitnenia spolupráce a pripravenosti. Uviedol to po stretnutí náčelníkov generálnych štábov V4.

Na stretnutí uznali významnú zmenu a zhoršenie bezpečnostnej situácie v regióne a odsúdili nevyprovokovanú inváziu ruskej federácie proti Ukrajine. Zhodli sa, že súčasná situácia na Ukrajine a západnom Balkáne má významný vplyv na bezpečnosť i prosperitu krajín V4.

VIDEO Obrana štátu sa nezačína prvým výstrelom na štátnej hranici, povedal náčelník Zmeko

Prerokovali možnosti užšej spolupráce s ukrajinským partnerom vo vojenskej oblasti. "Najmä v podobe výcviku ukrajinských vojakov v našich krajinách, ale aj budúcnosť našej spolupráce v oblasti výcviku a cvičení tak, aby sme čo najlepšie využili spoločné výcvikové aktivity na rozvoj našich ozbrojených síl, reflektujúc poznatky z prebiehajúceho konfliktu. Práve zintenzívnenie spoločných cvičení organizovaných tak, aby čo najviac napodobňovali súčasné bojisko, je cestou skvalitnenia našej spolupráce a pripravenosti," skonštatoval Zmeko. Dodal, že Slovensko by zároveň chcelo zintenzívniť výcvik ukrajinských vojakov na našom území.

VIDEO Na území Slovenska sme vycvičili viac ako 1500 ukrajinských vojakov

Náčelníci tiež vzali na vedomie pokrok vo vojenskej spolupráci medzi V4 počas slovenského predsedníctva so zameraním sa na kľúčové priority vo vojenskej oblasti. "Vlajková loď spolupráce V4, bojová skupina V4 EÚ, dosiahla 1. januára operačnú pripravenosť na použitie do konca júna. V tejto súvislosti budeme spoločne ďalej rozpracovávať poznatky z jej prípravy na nasadenie V4," uviedol Zmeko. Generáli zdôraznili dôležitosť užšej koordinácie V4 vo všetkých otázkach týkajúcich sa aktivít NATO na východnom krídle. Zmeko zároveň vyzdvihol pomoc krajín V4 pri zabezpečení vzdušnej ochrany Slovenska. "To je jeden z príkladov praktického využitia regionálnej spolupráce," uviedol Zmeko.