Sme svedkami obrovskej predvolebnej telenovely: Výbuch Aliancie s nedoziernymi následkami, zachraňovať bude Dzurinda!

BRATISLAVA - Platforma Most-Híd v utorok po týždňoch dohadovania a rokovania definitívne opustila mimoparlamentnú maďarskú stranu Aliancia. Po poslednom rokovaní to uviedli predstavitelia platformy po pondelkovom (15. 5.) grémiu Aliancie, na ktorom sa nedohodli na obsadení kandidátnej listiny. Celý konflikt začínal a končil okolo vstupu exposlanca Györgya Gyimesiho do strany. Nakoniec jeho vstup schválili, čo nevydržal Most-Híd a odišiel. Zrejme máme pred očami definitívny rozpad Aliancie, ktorý okomentovali aj politológovia. Tých by vraj neprekvapilo ak by celý proces organizovali z Maďarska. Napriek tomu je tu nový záchranca Mostu-Híd. Volá sa Modrí.

SMK mohla zvážiť konzekvencie, okrem rozpadu hrozí roztrieštenie voličov

Po tom, čo sa stalo a aké dôsledky to môže mať na vývoj strany Aliancia už reagoval aj politológ Radoslav Štefančík. "Ak SMK vedela o podmienke strany Most-Híd, mali to zvážiť. Jeden človek na seba nenaviaže toľko voličov, ako jedna celá, hoci miniatúrna, strana. Gyimesi navyše momentálne nie je poslancom Národnej rady SR, nie je v centre pozornosti. Práve toto rozhodnutie, ktoré roztriešti voličov maďarskej národnosti, môže mať za následok, že maďarská menšina ani tentokrát nebude mať priameho zástupcu v parlamente," povedal na margo situácie odborník.

Tento problém vytvoril aj novú otázku, a síce či nehrozí prepad tisícov hlasov slovenských Maďarov v nadchádzajúcich voľbách. "Určite áno. Zástupcovia maďarskej menšiny majú šancu na zastúpenie v parlamente len pri dvoch predpokladoch: Buď pôjdu do volieb všetci spoločne a presvedčia voličov, že existencia etnickej strany má v 21. storočí stále zmysel. Alebo sa maďarské strany dohodnú na volebnej spolupráci s väčšou stranou, ktorá nie je založená na etnickom princípe, ale má šancu na vstup do parlamentu," analyzuje Štefančík, podľa ktorého nemožno vylúčiť hypotézu, že celý tento proces je organizovaný z Maďarska. "Vôbec by ma to neprekvapilo," dodal.

Modrí ako záchrancovia odídeného Mostu-Híd

Na verejnosti sa už navyše veľmi otvorene hovorí o tom, že odídení "mostáci" budú zrejme zachránení Modrými Mikuláša Dzurindu. "Ak má Dzurindova strana momentálne podporu do 0,5 percenta, tak nejde o dobré rozhodnutie. Mali by sa popozerať po väčšej strane, ktorá sa v aktuálnych prieskumoch pohybuje aspoň na trojpercentnej úrovni," poradil sólymosovcom Štefančík, ktorí sa však už podľa denníka Napunk rozhodli spolupracovať s Modrými.

Most však musí rátať aj s nepríjemnou a nepravdepodobnou alternatívou, že by sa Aliancia prepracovala do parlamentu aj bez ich pomoci. "Určite ich to nepoteší. Bolo by však dobré, ak by svoje výhrady pomenovali jednoznačnejšie. Osobné animozity predsa do politiky nepatria. Je úplne prirodzené s niekým nesúhlasiť. A my sa potom budeme pýtať, čo má pán Gyimesi za ušami, že jedna strana kvôli nemu riskuje vstup do parlamentu? Vyvolávanie duchov 90. rokov minulého storočia to zrejme nebude," dodal Štefančík.

Aliancia má pritom za to, že odídenci z Mostu rozdeľujú maďarskú komunitu.

Dzurinda zrejme chce, aby sa snehová guľa nabalila

Mosťáci si navyše po odchode z Aliancie založili novú stranu pod názvom Most-Híd 2023. Oznámili už dokonca, že pred nadchádzajúcimi voľbami budú vystupovať na kandidátke Modrých Mikuláša Dzurindu.

Most-Híd 2023 povedie naďalej Sólymos

To však nie je všetko, keďže podľa záverov denníka by chcel Dzurinda túto snehovú guľu nabaliť o ďalších hráčov ako Hegerovi Demokrati, ktorí sa, paradoxne od Dzurindu len nedávno vo forme Modrej koalície odčlenili a s Maďarským fórom Zsolta Simona. Predsedom spomínanej strany Most-Híd 2023 je naďalej László Sólymos, ktorého do tejto funkcie zvolili.

Bol to týždeň, ako každý iný, reaguje už s iróniou ďalší politológ

Podľa ďalšieho odborníka Jozefa Lenča išlo o bežné udalosti. "V podstate to bol týždeň, ako každý iný. Týždeň, v ktorom sa Aliancia opakovane snaží presvedčiť zvyšok voličov, že nemá záujem uspieť v najbližších voľbách. Pretože ako inak si vysvetliť to, že napriek vyjadreniam jednotlivých platforiem sa jedna z nich predsa len rozhodla vymeniť jedného bývalého poslanca s minimálnym voličským potenciálom za platformu, ktorá mala aspoň nejaký voličský potenciál," povedal ironicky politológ.

Tento draft SMK skutočne "vyšiel"

Výsledok sa podľa neho dostaví už čoskoro, v najbližších prieskumoch verejnej mienky a definitívne vo voľbách. "Dovolím si však tvrdiť, že ak išlo SMK o to, aby Aliancia mala menej percent než "koalícia", ktorú okolo Maďarského fóra vytvára Zsolt Simon, alebo ak im išlo o to, aby si Alianci (bez platformy Most-Híd) ocitla na kandidátke OĽaNO, tak sa im tento "draft" naozaj oplatil," poznamenal Lenč.

Aj podľa neho hrozí, že maďarský volič ostane bez zastúpenia v parlamente. "Lenže ono by to hrozilo aj bez tejto akvizície. Pri počte občanov maďarskej národnosti, ktorých je podľa ostatného sčítanie 7,76 percent a pri volebnej účasti okolo 60 percent nie je ani matematicky možné, aby sa politický subjekt reprezentujúci iba občanov Slovenskej republiky maďarskej národnosti dostal do NR SR. Obzvlášť, ak je takýchto subjektov viac než jeden," vysvetľuje tento jav Lenč.

Nemali by sme podceňovať vplyv Orbána, reaguje Lenč

Ten si nevie inak vysvetliť, akú motiváciu malo SMK stoj čo stoj presadzovať Gyimesiho na kandidátke Aliancie. "No nikdy by sme nemali na jednej strane podceňovať hlúposť politikov a na druhej strane vplyv Viktora Orbána na niektoré politické strany a politikov na Slovensku," zamyslel sa.

Budúcnosť mimo parlamentu majú nateraz podľa Lenča spečatenú všetky subjekty, ktoré sa usilujú len o podporu maďarskej menšiny. "Ak sa nezjednotia a aj v tomto prípade je len veľmi malá šanca. Most-Híd (prípadne táto platforma pod iným názvom) má minimum šancí niečo spraviť s tým, aby sa dostali do NR SR. Cesta je možná tam, kde je vôľa a možno s pomocou Modrých Mikuláša Dzurindu sa môže priblížiť aspoň k trom percentám," kalkuluje aj s touto možnosťou Lenč. Ten už vôbec neverí, že sa im bez Mosta podari prepracovať do parlamentu.

Strany okolo Maďarského fóra sú pripravené rokovať o spolupráci

Zoskupenie s názvom Maďarské fórum (MF), Občianski demokrati Slovenska (ODS), Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana je pripravené rokovať s ďalšími demokratickými stranami o povolebnej spolupráci. Zároveň majú v najbližších týždňoch predstaviť volebný program. Informovali o tom predstavitelia ODS.

Zoskupenie deklaruje rozhovory s ďalšími demokratickými politickými subjektmi. Chcú hľadať spoločné hodnoty a prieniky pre povolebnú spoluprácu, ktorá by umožnila vytvorenie stabilnej a zodpovednej vlády.

Volebný program bude spoločným výsledkom práce odborníkov z týchto strán v oblastiach, ktoré kopírujú jestvujúce vládne ministerstvá. "Strany budú vystupovať pod spoločným názvom kandidátky 'Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana', ktorý je zaregistrovaný na ministerstve vnútra," skonštatoval šéf ODS Pavel Macko.

Zoskupenie Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana vzniklo premenovaním strany Maďarské fórum.