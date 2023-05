NAŽIVO Na súde dostal slovo obžalovaný Kočner: Skritizoval médiá, spochybnil Andruskóa! Nie som vrah, vyhlásil

Záverečná reč obžalovanej Aleny Zsuzsovej

Obžalovaná Alena Zsuzsová pred senátom vyhlásila, že si nikdy neobjednala žiadnu vraždu. Vo svojej záverečnej reči zároveň spochybňovala dôveryhodnosť výpovedí svedka Zoltána Andruskóa, ktorý ju z objednávok vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov usvedčuje. Pýtala sa, či existuje dôkaz, že by si u Andruskóa objednala niektorú z vrážd. "Neexistuje žiadna komunikácia, žiadny svedok, žiadny kamerový záznam," ponúkla odpoveď na svoju otázku. Tvrdila, že Zoltánovi Andruskóovi nič nedlžila, naopak, mala mu v minulosti požičať peniaze na rekonštrukciu bytu.

Záverečná reč obžalovaného Mariana Kočnera

Obžalovaný Marian Kočner sa necítil byť článkami zavraždeného novinára Jána Kuciaka nijako ohrozovaný. Povedal to počas piatkovej záverečnej reči. "Je pravda, že používam v komunikácii často expresívne výrazy, nie som svätec, ale nie som vrah," zdôraznil. Dodal, že tam, kde je nedostatok dôkazov, pracuje obžaloba najmä s emóciami. "Verím, že rozhodnete na základe nespochybniteľných faktov a dôkazov," odkázal Kočner sudcom. Pred senátom Špecializovaného trestného súdu povedal, že obvinenie v kauze Donovaly mu nebolo vznesené na základe Kuciakovho článku.

Písanie Kuciaka o jeho osobe podľa neho nevybočovalo z bežného rámca iných médií. Zdôraznil, že nikdy neriešil spory s novinármi násilím. Tvrdil, že sa kľúčový svedok Zoltán Andruskó rozhodol obchodovať so spravodlivosťou. To, že svedok vypovedal o príprave vrážd súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku až niekoľko mesiacov po zadržaní, má podľa Kočnera dokazovať jeho nevinu. Odmietol, že by mal motív na objednávku vrážd prokurátorov Petra Šulfiarskeho a Žilinku. "Osobne som presvedčený, že príprava vraždy Daniela Lipšica je absolútny nezmysel," doplnil.

Záverečná reč Darka Dragića a jeho obhajoby

Záverečná reč obhajcu obžalovaného Dušana Kracinu

Na nevine svojich klientov trvajú aj obhajcovia Dušana Kracinu a Darka Dragića, ktorí čelia obžalobe v kauze prípravy vrážd prokurátorov. "Prokurátori neuniesli dôkazné bremeno, neprišlo k verifikácii výpovedí Zoltána Andruskóa a Iľju Weissa inými dôkazmi," povedal obhajca Dušana Kracinu Rastislav Urbáni. Aj zastupujúca obhajkyňa Darka Dragića Júlia Vestenická spochybnila dôveryhodnosť svedka Iľju Weissa. "Jeho tvrdenia nikto a v žiadnom smere nepreveroval," podotkla. Považuje ho za klamára.

Záverečná reč obhajcu Aleny Zsuzsovej Štefana Neszméryho

Obhajca obžalovanej Aleny Zsuzsovej Štefan Neszméry vo svojej záverečnej reči spochybňoval dôveryhodnosť svedeckých výpovedí Zoltána Andruskóa. "Nemožno ho nazvať inak ako ultimátnym svedkom, ktorý preukazuje všetko a voči všetkým," zdôraznil obhajca Zsuzsovej. Tvrdil, že Zoltán Andruskó viackrát modifikoval svoje výpovede. "Mohol klamať a selektovať svoje výpovede tak, ako mu to vyhovuje, a to zásadným spôsobom, k čomu aj došlo," podotkol Neszméry.

Práve od svedectiev Zoltána Andruskóa sa podľa obhajcu odvodzujú všetky ďalšie dôkazy. Dodal, že cieľom prokurátorov je za každú cenu odsúdiť obžalovaných. Textová komunikácia medzi obžalovanými Kočnerom a Alenou Zsuzsovou podľa Neszméryho preukazuje ich nevinu. "Nijakým spôsobom z nej nevyplýva skutočnosť, ktorá by ich mohla spojiť s vraždou Jána Kuciaka alebo s objednávkou vrážd prokurátorov," povedal.

Záverečná reč obhajcu Mariana Kočnera Mareka Paru

Voči obžalovanému Marianovi Kočnerovi smerujú len nepriame dôkazy. Uviedol to obhajca obžalovaného Marek Para. "Predpoklad obžaloby, vzťahujúci sa na motív, ako aj na skutočnosť, že objednávateľom všetkých skutkov je jedna a tá istá osoba, je založený na nepriamom dôkaze," zdôraznil Para s tým, že ide o výpoveď Zoltána Andruskóa. V záverečnej reči opakovane spochybnil jeho vierohodnosť. Tvrdil, že dokazovanie vylúčilo motív Kočnera objednať si vraždy prokurátorov.

Celá záverečná reč Mareka Paru

Dodal, že v prípade súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica nebola preukázaná ani len existencia objednávky alebo prípravy vraždy. Nie je podľa neho preukázané ani to, že by Alena Zsuzsová komunikovala s Marianom Kočnerom v šifrách. "Správy v aplikácii Threema nemôžu byť hodnotené izolovane, ale treba ich hodnotiť aj z pohľadu iných zabezpečených dôkazov," podotkol v záverečnej reči, ktorá sa skladala zo 103 bodov. "Úlohou obhajoby nie je preukázať, kto je páchateľom skutku," zdôraznil. Obhajoba má podľa neho poukazovať na všetky racionálne pochybnosti, ktoré musia byť súdmi hodnotené v prospech obžalovaných.

Záverečná reč splnomocnenca Romana Kvasnicu

Splnomocnenec poškodených Roman Kvasnica vo svojej záverečnej reči uviedol, že práca zavraždeného Jána Kuciaka mala negatívny dopad na Mariana Kočnera. Pripomenul aj telefonát, v ktorom sa Kočner Kuciakovi vyhrážal, že sa bude špeciálne venovať jemu a jeho rodine. Kvasnica citoval aj z výpovede Petra Tótha, ktorý hovoril o tom, kedy počul Kočnera najčastejšie rozprávať o Jánovi Kuciakovi.

"Najčastejšie som počul Mariana Kočnera rozprávať o Jánovi Kuciakovi práve v júli 2017 v Chorvátsku na tej jachte, kde sme po večeroch sedávali alebo počas obeda. Tam veľmi často proste kritizoval prácu novinárov a špeciálne kritizoval Jána Kuciaka, o ktorom hovoril, že je voči nemu zaujatý, že je to obyčajný, ospravedlňujem sa rodičom aj všetkým, sa vyjadroval, že je to obyčajný trtko a je*lina, je*nutý ko*ot a proste takéto výrazové prostriedky na jeho adresu používal," citoval Kvasnica Tóthovu výpoveď.

Kvasnica pripomenul aj šifrované správy v Threeme medzi Marianom Kočnerom a Alenou Zsuzsovou, rovnako hovoril aj o tom, ako si Zsuzsová vytvárala alibi. Právny zástupca poškodených rovnako povedal, že aj Kočner si pripravoval alibi v mmomente, ako zadržali Alenu Zsuzsovú. Médiá ju totiž okamžite spojili práve s Kočnerom, keď o nej písali ako o jeho tlmočníčke. Obžalovaný mal vtedy Tóthovi povedať, že on žiadnu ženu z Komárna nepozná. Potom sa ho pýtal aj na to, kedy začali zbierať podpisy pre stranu Cieľ.

Celú záverečnú reč Romana Kvasnicu si môžete vypočuť nižšie.

Záverečná reč splnomocnenca poškodených advokáta Petra Kubinu

Rodičia zavraždeného novinára Jána Kuciaka si nárokujú náhradu nemajetkovej ujmy spolu vo výške jedného milióna eur. Vo svojej záverečnej reči to povedal ich splnomocnenec Peter Kubina. Na dokázanie viny obžalovaných z objednávok vrážd je podľa neho dostatok dôkazov. Svedok Zoltán Andruskó usvedčujúci Zsuzsovú a Kočnera sa podľa Kubinu počas výpovedí "v podstatných okolnostiach nikdy nemýlil a ani si neprotirečil". Dodal, že vierohodnosť jeho výpovedí je potvrdzovaná aj Dušanom Kracinom a Iľjom Weissom i ďalšími vykonanými dôkazmi.

Poukázal tiež na to, že Kočner a Zsuzsová na rozdiel od minulosti nepopreli autenticitu textových správ, ktoré boli čítané na hlavnom pojednávaní. "Zmenilo sa to z popierania autenticity správ na popieranie šifier," zdôraznil. Upriamil pozornosť na kódovaný jazyk o vypadnutom zube, snehu, zlatom prasiatku či svrabe, ktorá bola použitá v textovej komunikácii. Dodal, že ak si obžalovaní písali o bežných denných veciach, žiadne šifry nepoužívajú. "Je neprípustné, aby súdy rozhodovali pod vplyvom verejnej mienky," podotkol Kubina. Zároveň je podľa neho neprípustné, aby sudcovia ukazovali svojím rozhodovaním odvahu vzoprieť sa verejnej mienke.

Prokurátori žiadajú doživotie

Prípad vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov sa blíži do finále. Na utorkovom hlavnom pojednávaní prokurátori navrhli dvojici Marian Kočner a Alena Zsuzsová doživotie aj trest prepadnutia majetku. Kočnera charakterizovali ako mimoriadne nebezpečného človeka s absenciou akejkoľvek ľútosti. Ďalší obžalovaný Dušan Kracina by mal podľa prokurátorov dostať 25-ročný trest väzenia a Darko Dragić 17-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody.

Predsedníčka senátu Ružena Sabová nepripustila ako dôkaz návrh Zsuzsovej obhajkyne, ktorá chcela vypočuť ešte jedného svedka. "Pre rozhodovanie senátu je tento dôkaz nepodstatný," povedala Sabová. Tým ukončila dokazovanie a na rad prišli záverečné reči. Ako prví ju prednášali prokurátori. Prokurátor Daniel Mikuláš v záverečnej reči uviedol, že zavraždený Ján Kuciak bol pre obžalovaného Mariana Kočnera spomedzi novinárov najväčšou hrozbou. Podotkol, že Kuciak venoval podnikateľovi v roku 2017 "smršť článkov". Mikuláš hovoril o extrémnej pomstychtivosti Kočnera, tiež o jeho zvláštnom spôsobe uvažovania. Predstava, že by si Zoltán Andruskó objednal vraždu novinára a pripravoval vraždy prokurátorov z vlastnej iniciatívy, je podľa neho iluzórna.

"Je zrejmé, že Marian Kočner mal ku Kuciakovi nepriateľský vzťah," podotkol prokurátor Matúš Harkabus s tým, že nepriateľský vzťah mal Kočner aj k súčasnému generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. Mikuláš poukázal tiež na to, že komunikácia medzi Kočnerom a Zsuzsovou v aplikácii Threema sa nemôže vykladať len doslovne. "Objektívny pozorovateľ nemôže nevidieť časti komunikácie, ktoré sa týkajú prípravy vrážd a sú šifrované," podotkol. Šifrou pre vraždu sú podľa prokurátorov slová o vypadávajúcich zuboch. Zsuzsová sa počas záverečnej reči prokurátorov niekoľkokrát nahlas zasmiala.