Maroš Žilinka ako šetrič energie: Generálny prokurátor priznal to, ako sa uskromnili, ukázal posledné čísla!

Ideme príkladom, chváli sa Žilinka

Žilinka reflektuje to, ako jeho zariadenia reagovali na vládne nariadenie po príchode energetickej krízy. "Z uznesenia vlády SR č. 602 z 28. septembra 2022 k návrhu opatrení na zníženie spotreby energií vo verejných budovách: Verejná správa ide príkladom, vyplynula povinnosť znížiť spotrebu energie vyjadrenú v kWh v spravovaných budovách v období od 1. októbra 2022 do 30. apríla 2023 o 15 % v porovnaní s obdobím od 1. októbra 2019 do 30. apríla 2020, ak to povaha účelu využitia budovy umožňuje," popisuje Źilinka.

Žilinka podľa jeho slov ušetril na spotrebe elektrickej energie v priemere o 18,46 % a pri úspore spotreby plynu v priemere o 19 % .

Galéria fotiek (2) Zdroj: Facebook/Maroš Žilinka - generálny prokurátor SR

Pri vzdelávacích centrách nastalo až polovičné ušetrenie elektriny