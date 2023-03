Hlina po odchode z politickej strany šokoval: Verejnosti ponúkol nečakaný pohľad, veď skončil až po hlavu v žumpe!

Galéria fotiek (2) Hlina po odchode z politickej strany Dobrá voľba prekvapil.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

BRATISLAVA - Kto by to bol povedal, že po aktívnej politike skončí práve takto? Bývalý šéf kresťanských demokratov a terajší šéf platformy Umiernení Alojz Hlina, ktorý odišiel z Dobrej voľby, poriadne prekvapil verejnosť. Jeho politické chodníčky sa v politike zrejme ešte neskončili, no nateraz sa venuje úplne inému remeslu. Na túto fušku by nemal každý žalúdok!