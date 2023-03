Zdravotníctvo u nás vo veľkom kolabuje: Neuveríte, čím zabíja čas ministerstvo, módne prehliadky uniforiem pre sestry!

Galéria fotiek (8) Ministerstvo sa začiatkom marca venovalo predstavovaniu uniforiem pre zdravotné sestry.

Zdroj: TASR/František Iván

KOŠICE - Otázka priorít a riešenia problémov je dôležitá v každom aspekte a v každej práci, na každej vedúcej pozícii, v každej firme či rezorte. Viacero Slovákov denno-denne zažíva problémy v oblasti zdravotníctva, stavy slovenských nemocníc sú dokonca úplne samostatnou témou, no to, čo v týchto dňoch rieši rezort zdravotníctva vás zrejme prekvapí. Berieme do úvahy už len to, ministerstvo de facto v týchto dňoch nemá priamo určeného konkrétneho šéfa, riadením je navyše len na papieri poverený premiér Eduard Heger a formálne ho má viesť patológ Michal Palkovič, ktorý sa navyše zdržiaval v zahraničí. Rezort mal však začiatkom marca, zdá sa, úplne iné povinnosti - módna prehliadka uniforiem pre zdravotné sestry.