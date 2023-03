Návrh trestať manažment nemocníc za nedostatok zdravotníkov je absurdný, tvrdí Jozef Čentéš

BRATISLAVA - Návrh trestať manažment nemocníc za nezabezpečenie dostatočného počtu zdravotníkov je absurdný a nepatrí do Trestného zákona. Uviedol to vedúci katedry trestného práva Univerzity Komenského v Bratislave Jozef Čentéš. Reagoval tak na zámer zavedenia trestného činu ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti.

"Je to návrh, ktorý ide mimo rozsiahlej novely Trestného zákona, na ktorej som sa podieľal. Verím, že sa to skončí neúspechom a nikdy sa to nedostane ďalej do legislatívneho procesu," zdôraznil. Problém s nedostatkom zdravotníkov sa má podľa jeho slov riešiť vytvorením lepších podmienok v nemocniciach, a nie trestným stíhaním. "Trestné právo má byť na konci. Tu sa mi zdá, že trestné právo je na začiatku," podotkol. V iných štátoch podľa jeho slov takáto právna úprava nie je.

Poukázal tiež na to, že slovenský právny poriadok má dostatočný počet trestných činov, ktoré sa vzťahujú aj na manažment právnických spoločností, a teda aj nemocníc. Prijatie zákona v predloženom znení by považoval za škodlivé aj dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas. Zopakoval, že pred podpisom memoranda s Lekárskym odborovým združením (LOZ) opakovane členom vlády tlmočil svoj jasný nesúhlas s navrhovaným znením novej skutkovej podstaty trestného činu. Legislatívny návrh kritizovala okrem viacerých politikov aj Slovenská lekárska komora. Rezort spravodlivosti navrhlo zaviesť nový trestný čin ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Jeho spáchanie má spočívať v porušení povinnosti zabezpečiť počet lekárov, zdravotných sestier alebo pôrodných asistentiek, určenej v osobitnom predpise. V závislosti od závažnosti previnenia sa navrhuje trestná sadzba v rozmedzí od troch do 15 rokov väzenia. Vyžaduje sa dokázať úmyselné zavinenie. Návrh vychádza z memoranda o zlepšení systému zdravotníctva medzi vládou SR a LOZ.