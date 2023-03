Lengvarský definitívne končí: Povedal dôvod, TOTO bola posledná kvapka! Už vieme, kto ho nahradí

BRATISLAVA - Rošády sú započaté. Vladimír Lengvarský oficiálne požiadal Zuzanu Čaputovú o zrušenie poverenia viesť rezort zdravotníctva a prezidentka to akceptovala. Vo svojej labutej piesni skritizoval šéfa OĽaNO a exministra financií Igora Matoviča ako aj Úrad vlády. Poverený premiér Eduard Heger už informoval o tom, ako to bude s vedením ministerstva ďalej.

Video: Vladimír Lengvarský končí vo vedení rezortu zdravotníctva

Najskôr Heger, potom Lengvarský. Poverený premiér aj odchádzajúci šéf rezortu zdravotníctva sa dnes stretli s prezidentkou Zuzana Čaputovou - každý osobitne. Témou bola zmena vo vedení ministerstva. Vladimír Lengvarský totiž včera oznámil, že je pripravený skončiť. „Vzhľadom k situácii a niektorým pochybnostiam pri výkone mojej práce som oznámil pred chvíľou pánovi premiérovi, že som pripravený podať žiadosť o ukončení môjho poverenia,“ povedal stručne. Bližšie sa však vyjadrovať nechcel. Rovnako tak nechcel ešte včera nič bližšie prezradiť ani poverený premiér Eduard Heger, ktorý však povedal, že sú niektoré oblasti, v ktorých rezort pod vedením Lengvarského zlyháva.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Lengvarský viac o svojom odchode povedal až dnes pri odchode z prezidentského paláca. Potvrdil, že Čaputovú požiadal o zrušenie poverenia viesť rezort zdravotníctva a prezidentka to akceptovala. prezradil aj dôvody svojho odchodu. Poslednou kvapoku vraj boli ďalšie navrhované výmeny na ministerstve. „Nebudem ďalej pracovať pod tlakom v takomto prostredí, ktoré je v súčasnosti škodlivé, plné politickej korupcie a politickej neskúsenosti,“ povedal, pričom hovoril o snahe dosadzovať na posty ľudí, ktorí na to nemajú odbornú spôsobilosť.

„Nie som politik a po tejto skúsenosti ním asi nikdy ani nechcem byť, ale nie som ani človek, ktorý odchádza z boja,“dodal s tým, že chce, aby projekty boli ukončené ale bez bez politickej korupcie, čestne a pravdivo. Ministerstvo podľa neho zvládlo "úplne zbytočný" štrajk lekárov, ktorý pripísal politike úradu vlády a vtedajšieho ministra financií Matoviča.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Otázkou však zostávalo, kto poňom prevezme kormidlo. Odpoveď na ňu dal na popoludňajšom brífinku až Eduard Heger. "Po odchode Vladimíra Lengvarského na ministerstvo nastupuje krízový manažment," oznámil. Kľúčový bude pritom nový štátny tajomník Michal Palkovič. Doteraz boli štátnymi tajomníkmi Lenka Dunajová Družkovská a Róbert Babeľa. práve druhého menovaného v stredu vystrieda Palkovič.

Galéria fotiek (4) Eduard Heger

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ten doteraz pôsobil ako podpredseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Heger podotkol, že ak by neboli iba poverenou vládou, stal by sa Palkovič aj novým ministrom. K výmene má prísť aj na troch riadiacich pozíciach. Nový tím má predstaviť verejnosti svoje plány do troch týždňov. Prediskutované to má už aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.