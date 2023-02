Vianočná dohoda je v troskách: Politológovia komentujú Hlinov odchod z Dobrej voľby, skončí mimo politiky?

archívne video

U Hlinu išlo o otázku svedomia

Ako prvé nás zaujímalo, ako na tento krok Hlinu nazerajú politológovia. Michal Cirner bol pomerne stručný a jasný. "Z hľadiska politických prestupov alebo odchodov je to pre pána Hlinu ďalší negatívny bod, ale z hľadiska dlhodobo proklamovaného boja proti Smeru a Hlasu je to v súlade s jeho politickým kompasom. Bola to zrejme otázka jeho svedomia," komentuje Cirner situáciu v Dobrej voľbe.

Pokusy tu budú, ide o známeho politika, ktorý bude chcieť ešte niečo povedať

Podľa Cirnera už ide o skúseného politického harcovníka. "Pán Hlina je človekom politiky a určite sa bude pokúšať nájsť novú alternatívu pre jeho platformu Umiernených, a to pri spájaní sa stredopravého politického spektra," myslí si Cirner s tým, že Hlina podľa neho snahy o nejaké rozbúrenie politických vôd pred voľbami ešte nevzdal. "Je to výrazná osobnosť, dobrý marketér a usilovný politik, takže potenciál tam je, ale musel by sa s niekým dohodnúť na spolupráci," pripúšťa Cirner.

Galéria fotiek (3) Alojz Hlina

Zdroj: Topky/Ramon Leško

Zbytočná strana alebo súčasť planktónu

Už s iným pohľadom Hlinu komentuje ďalší politológ Jozef Lenč. "Dobrá voľba bola dlhodobo na hranici medzi tým, že sa stane "zbytočnou" stranou, alebo sa stane súčasťou planktónu. Zdá sa, že časť predsedníctva Dobrej voľby sa rozhodla, že nechcú byť zbytoční a Alojz Hlina sa rozhodol, že bude planktónom," myslí si Lenč.

Galéria fotiek (3) Politológ Jozef Lenč

Zdroj: FB/Jozef Lenč

Hlinova platforma Umiernení má podľa neho politické ambície. "Takže slovami Roberta Fica "nikam neodchádza" a v politike bude pokračovať ako aktivita. Podobne, ako to robil ostatných sedem rokov. Akurát nateraz bez toho, že by bol funkcionárom nejakej strany," dovysvetlil Lenč.

Napriek tomu si Lenč nemyslí, že by bolo teraz v Hlinových silách rozbúriť "politické vody". "Netvrdím, že nikdy, no nateraz je pre voličov nezaujímavý," uzavrel.