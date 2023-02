Hrozí na Slovensku invázia kliešťov? Teplé počasie nepriateľom ľudí praje: Odborníci vydali odporúčania!

BRATISLAVA - Vyzerá to tak, že nateraz je zima definitívne na konci. Dokazuje to ortuť teplomerov, ktorá posledné dni vystúpila cez 10 stupňov Celzia. To však so sebou prináša hrozbu v podobe kliešťov, ktoré prenášajú nebezpečné choroby. Úrad verejného zdravotníctva preto dvíha varovný prst. Hrozí nám pre teplú zimu invázia kliešťov?

archívne video

Tohtoročná zima bola, po vzore posledných rokov, mimoriadne teplá a mrazivých dní by sme vedeli spočítať na prstoch dvoch rúk. Aj keď prvá polovica februára bola mrazivá, posledné dni sa deje pravý opak a ortuť teplomerov stúpa nad 10 stupňov Celzia. Podľa hygienikov však takéto zimy prajú odvekému nepriateľovi ľudí - kliešťom.

Podľa odborníkov by mali byť v súčasnosti v pozore najmä majitelia psov. Druh kliešťa, ktorý je pre štvornohých miláčikov mimoriadne nebezpečný, je už aktívny, a to najmä na južnom Slovensku a v nížinách. Ide o pijaka lužného a podľa hygienikov by majitelia psov už mali nasadiť protikliešťovú ochranu.

Galéria fotiek (9) Zdroj: ÚVZ SR

Ľudia by tiež mali myslieť na vlastnú ochranu pred kliešťmi a ochoreniami, ktoré prenášajú. Kliešť obyčajný, ktorý napáda človeka, sa totiž obvykle prebúdza v marci, no už počas zimných mesiacov by sa mali ľudia zaočkovať proti kliešťovej encefalitíde.Hygienici pripomínajú, že ochorenie na kliešťovú encefalitídu totiž môže spôsobiť celoživotné psychické či fyzické následky, prípadne skončiť úmrtím. Dokazujú to aj štatistiky - v roku 2022 sme zaznamenali najvyšší výskyt prípadov kliešťovej encefalitídy na Slovensku za posledných 60 rokov.

Galéria fotiek (9) Zdroj: ÚVZ SR

Galéria fotiek (9) Zdroj: ÚVZ SR

Pre ľudí je nateraz riziko minimálne

Nateraz sa však údajne nákazy báť nemusíme. Riziko nakazenia je totiž minimálne, a to z viacerých dôvodov. „Človek v tomto období chodí do prírody dostatočne oblečený, riziko zaklieštenia je minimálne. V tomto období môžeme vidieť skôr zaklieštených domácich miláčikov, a to najmä psy a mačky, ale v oveľa menšej miere, ako je to na jar,” uviedla epidemiologička z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici Mária Avdičová. Pripomenula, že kliešť vyhľadáva svoje obete najmä počas obdobia rozmnožovania, a teda v apríli až máji.

Galéria fotiek (9) Zdroj: ÚVZ SR

„S prevenciou proti kliešťovej encefalitíde však odporúčame začať už teraz, očkovaním aspoň dvoma dávkami, najvhodnejšie vo februári a marci, aby ste boli v apríli už chránení aspoň čiastočne. Tretiu dávku odporúčame v auguste, aby ste posilnili ochranu pred tzv. jesennou aktivitou kliešťov,” dodáva Avdičová.

Naopak, psie kliešte sú aktívne už po roztopení snehu, keď sú denné teploty nad nulou. V prípade teplých zím je možné sa s ním stretnúť na srsti psov už aj v decembri či januári. Mnohí ľudia si však pijaka pletú s kliešťom, čím šíria poplašnú správu, že začína kliešťová sezóna. Podľa Branislava Peťka, vedúceho Centra aplikovaného výskumu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je pijak nebezpečný pre psov z dôvodu, že prenáša krvného parazita babéziu (Babesia canis). Tá napáda červené krvinky a spôsobuje vážne ochorenie, babeziózu psiu, na ktoré neliečené psy aj umierajú. „Človeka tento kliešť bežne nenapadne, možno výnimočne, keď ich psíčkar oberá zo psa. Pre človeka však táto babézia psia nie je nebezpečná, aj keby ho takýto kliešť napadol.” informuje Peťko.

Galéria fotiek (9) Kliešť.

Zdroj: Getty Images

Znaky, že začína sezóna

Ako však zistíme, že začína sezóna kliešťov? Podľa hygienikov na to existuje veľmi jednoduchý tip. „Na vegetácii sa to prejavuje kvitnutím vŕb a osík, objavia sa „bahniatka“. Bahniatka ako symbol jari sú aj signálom, že sa prebúdza kliešť obyčajný - aj ten s radosťou napáda psy, čo signalizuje kliešťovú sezónu v horskej (karpatskej) oblasti Slovenska, kde kliešť pijak ešte nie je, ale pomaly sa tam šíri. Koncom marca kvitnú bahniatka aj v Tatrách a kliešte sú už aj tam, bežne do výšok 1000 metrov nad morom, čo je napríklad poloha Starého Smokovca. Všetko, čo je nižšie (do 300 m n.m.), má už kliešte prebudené aj začiatkom marca. Máme nálezy kliešťa obyčajného z Teplého Vrchu už z februára,” približuje odborník.

Hygienici odhadujú, že rastúci trend výskytu kliešťovej encefalitídy súvisí s klimatickými zmenami. Z dôvodu, že kliešte nemajú rady sucho a horúco, preto sa posúvajú smerom na sever a do vyšších nadmorských výšok. Dokazujú to aj štatistiky - kým v minulosti vykazovala najvyššiu chorobnosť oblasť Považia a Trenčiansky kraj, od roku 2015 to je Banskobystrický a Žilinský kraj, teda hornatejšie oblasti Slovenska. V roku 2022 oba kraje pokryli dve tretiny celkového počtu prípadov kliešťovej encefalitídy na Slovensku (33 % prípadov - Banskobystrický kraj, 32 % prípadov - Žilinský kraj).

Galéria fotiek (9) Zdroj: ÚVZ SR

Pozor na prvé príznaky

Prvé príznaky encefalitídy pripomínajú chrípku - sprevádzané sú horúčkou, nevoľnosťami, nechutenstvom, bolesťami hlavy a svalov. Nasleduje bezpríznaková fáza ochorenia, ktorá trvá 1 – 20 dní. Po nej sú charakteristické príznaky postihnutia centrálneho nervového systému - stupňujúce sa silné bolesti hlavy, vracanie, stuhnutie šije, poruchy vedomia, pamäti až dezorientácia, závraty, nervové obrny. Dlhodobé následky KE môžu byť rôzneho charakteru (bolesti hlavy, únava, porucha pamäti, koncentrácie, ochrnutie). Ochorenie môže v rizikových prípadoch skončiť úmrtím. Tak ako pri každom ochorení, aj v tomto prípade závisí priebeh ochorenia od imunity jednotlivca.

Na záver hygienici pripomínajú, že očkovanie proti kliešťovej encefalitíde, ktoré má vysokú účinnosť, sa odporúča vo veku od 1 roka najmä tým ľuďom, ktorí žijú v endemických oblastiach, alebo cestujú do rizikových oblastí. Očkovanie proti ochoreniu totiž chráni pred vírusom bez ohľadu na to, či do tela prenikol prostredníctvom kliešťa alebo prostredníctvom nepasterizovaných mliečnych výrobkov.

Galéria fotiek (9) Zdroj: ÚVZ SR Galéria fotiek (9) Zdroj: ÚVZ SR