Zásah NAKA na bratislavskom súde: Postup sudcu, ktorého Kolíková odvolala, bol správny! Skonštatovala to Súdna rada

BRATISLAVA - Súdna rada dnes na svojom zasadnutí rozhodla, že postup vtedajšieho predsedu Okresného súdu Bratislava III Romana Fitta a ďalších sudcov, ktorí nevydali živý vyšetrovací spis Národnej kriminálnej agentúre, bol v súlade so zákonom. Topky o prípade informovali v máji minulého roka.

Postup sudcov a vtedajšieho predsedu Okresného súdu Bratislava III Romana Fitta, keď vlani v apríli odmietli vydať príslušníkom Národnej kriminálnej agentúry vyšetrovací spis s utajovanou prílohou, bol v súlade so zákonom. Súdna rada SR sa na tom uzniesla na utorkovom zasadnutí. "Postup sudcov a predsedu OS Bratislava III, ktorým odmietli vydať vyšetrovací spis a jeho utajovanú prílohu na základe výzvy na vydanie veci orgánu činnému v trestnom konaní, pričom neboli zbavení mlčanlivosti a ani povinnosti zachovávať utajované skutočnosti v tajnosti, bol plne v súlade so zákonom," skonštatovala Súdna rada SR vo svojom uznesení.

Reagovala ním na Fittov podnet, ktorý sa týkal možného ohrozenia nezávislosti súdnej moci v súvislosti s postupom príslušníkov NAKA. Súdna rada SR pripomenula, že pravidlá ochrany utajovaných skutočností a manipulácie s utajovanou skutočnosťou sa musia dodržiavať bez výnimky. A to aj pri aplikácii jednotlivých inštitútov Trestného poriadku orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi v ktoromkoľvek štádiu konania. "Neexistuje žiadna výnimka, ktorá by umožňovala osobe viazanej povinnosťou mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach poskytnúť informácie orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu, bez predchádzajúceho oslobodenia od tejto povinnosti," zdôraznila.

Zásah do nezávislosti súdu?

Príslušníci NAKA sa 25. apríla 2022 na OS Bratislava III dožadovali spisu exšéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa a exnámestníka riaditeľa Slovenskej informačnej služby Borisa Beňu. Tiež utajovaných príloh.

Vtedajší predseda Okresného súdu Bratislava III Roman Fitt sa obrátil so žiadosťou o zaujatie stanoviska k postupu elitných policajtov na Súdnu radu, ktorá sa celou vecou zaoberala. "Zákonná sudkyňa v súlade s ustanovením § 89a ods. 2 Tr. por. odmietla policajtom vydať požadovaný spis spolu s utajovanou prílohou, nakoľko opačným postupom by porušila zákon. Napriek tomu policajti trvali na vydaní spisu a budovu súdu opustili až po opakovaných vysvetleniach, že vydanie spisu nie je možné," písal v žiadosti adresovanej Súdnej rade predseda OS BA III.

Policajtom Národnej kriminálnej agentúry zrejme toto vysvetlenie nestačilo, pretože podľa Fitta prišli aj vo večerných hodinách. Podľa záznamu ich malo byť až sedem. Elitní muži zákona sa opätovne dostavili do budovy súdu a požiadali vrátnika, aby kontaktoval službukonajúceho sudcu pre prípravné konanie Karola Posúcha, aby sa dostavil na súd. Podľa Fitta nemali žiadne podanie, o ktorom by mal ako sudca rozhodovať.

"Službukonajúci sudca pre prípravné konanie sa dostavil do budovy súdu okolo 18.10h, ktorého policajti žiadali o vydanie veci, a to vyššie uvedeného spisu, pričom mu uviedli, že majú príkaz na prehliadku nebytových priestorov, a to budovy Okresného súdu Bratislava III. Zároveň uvádzali, že tento príkaz je podpísaný príslušným prokurátorom a majú ho pri sebe, ale zatiaľ chcú doručiť iba výzvu na vydanie veci – vyšetrovacieho spisu v konkrétnej veci. Výzvu službukonajúci sudca prevzal s ústnym aj písomným vyjadrením, že k predmetnému spisu nič nevie uviesť, nakoľko sa netýka prípravného konania a ani jeho oddelenia 46T, kde je zákonným sudcom," píše sa v žiadosti.

Posúch tak kontaktoval predsedu Okresného súdu Bratislava III a oboznámil ho s tým, čo sa deje. Fitt mu povedal, že vec bude riešiť v pracovnom čase na druhý deň po začiatku riadnej pracovnej doby."Z uvedeného je zrejmé, že príslušníci NAKA týmto konaním chceli neprípustne obísť skutočnosť, že vyšetrovací spis im nebol vydaný, a to postupom v súlade so zákonom, zo strany zákonnej sudkyne JUDr. Ivety Halvoňovej, a preto oslovili iného sudcu, ktorý však nebol vôbec kompetentný na vydanie veci, čo príslušníci polície museli vedieť," dodal Fitt.

Boli hrubí a násilní

Žiadosť o zaujatie stanoviska Súdnej rady obsahovalo aj niekoľko príloh, medzi ktorými bolo aj vyjadrenie sudkyne Halvoňovej, ale aj súdnej tajomníčky. Tá opísala správanie sa policajtov NAKA ako "hrubé a násilné.

Súdna tajomníčka uviedla, že keď išla do trezora pre spomínaný vyšetrovací spis, ktorý mal byť vydaný pracovníčke Krajskej prokuratúry, policajti jej zabránili opustiť miestnosť s trezorom. "Vyhrážali sa mi, že buď im dám spis alebo ma nepustia z miestnosti s trezorom von. Medzitým prišla aj sudkyňa Halvoňová, na ktorú taktiež príslušníci PPZ NAKA Košice vyvíjali rečový nátlak. Opätovne chcem uviesť, že príslušníci NAKA boli hrubí a násilní," opísala súdna tajomníčka.

Kolíková Fitta odvolala

Vtedajšia šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková odvolala vlani v júni Fitta z pozície šéfa tohto súdu. Dôvodom bolo podľa jej slov manažérske zlyhanie a nie skutočnosť, či mal súd príslušníkom NAKA spis odovzdať. "Odvolanie predsedu súdu nijako nesúvisí s právnou otázkou, či mal alebo nemal byť vydaný spis alebo jeho utajovaná príloha zo súdu. Pre moje rozhodnutie to nehralo žiadnu úlohu. Predsedu súdu odvolávam, pretože som presvedčená, že pochybil ako manažér súdu," ozrejmila vtedy ministerka.

Dodala, že Fitt neurobil kroky k riadnej súčinnosti s vyšetrovateľmi NAKA, ktoré by boli náležité v rámci vyšetrovania podozrení z trestnej činnosti. "Predseda súdu nelegitimoval svoju pozíciu a nekonal z titulu orgánu riadenia súdu," povedala Kolíková.