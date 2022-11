Minister školstva Horecký: O spájanie vysokých škôl mali záujem v Trnave

BRATISLAVA – O spájanie viacerých vysokých škôl do jedného celku mali záujem dve školy v Trnave. Uvažovali o tom aj školy v Košiciach. V rozhovore pre TASR to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký.

"Prekvapuje ma opatrnosť vysokých škôl, respektíve postoj, že toto nie je najlepší nápad spájať sa," povedal Horecký. Poukázal pritom na vysoké školy vo svete, ktoré sa spájajú a vytvárajú jednu školu. Následne táto škola, ktorá vznikla zlúčením dvoch alebo viacerých škôl, dokáže podľa Horeckého efektívnejšie dosahovať svoje ciele a má aj lepšie výsledky vo vede a výskume.

Horecký by veľmi chcel, aby Slovensko bolo inšpiratívnou krajinou, ktorá prinesie do Európy veci, ktoré chýbajú. "To, aby boli školy úspešné, môžu dosiahnuť aj tým, že sa spoja," povedal. Minister by vysokým školám doprial, aby hľadali spoločné dobro nielen pre seba, ale aj pre krajinu.

Koncom augusta ministerstvo školstva v rámci plánu obnovy vyhlásilo výzvu na podporu strategického rozvoja vysokých škôl, ktorej cieľom je podporiť spájanie vysokých škôl, budovanie integrovanej infraštruktúry, ako aj komplexnú modernizáciu výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry. "Partnerské vysoké školy, ktoré majú záujem spájať sily a zlúčiť sa či splynúť do jednej spoločnej inštitúcie, sa môžu uchádzať o prostriedky vo výške do 60 miliónov eur na jednu žiadosť. Na výzvu je celkovo alokovaných 120 miliónov eur bez DPH z plánu obnovy," uvádza sa na webe Plánu obnovy a odolnosti SR.

Výzva umožňuje vysokým školám najmä obnoviť a modernizovať svoje budovy. Okrem toho aj kúpiť pozemky a nehnuteľnosti alebo vybudovať nové spoločné priestory či vonkajšie areály.